Il Catanzaro punta ancora sulla linea verde: ufficiale Nicolò Postiglione. Per lui un contratto blindatissimo

In attesa dei fratelli Tchaouna dall’Enna, e dopo aver incassato 3 milioni dal Como per Liberali (gli altri 3 andranno al Milan, che aveva il 50% sulla futura rivendita), il Catanzaro comunica un movimento in entrata che va a confermare la linea del club in questi anni, peraltro ribadita nel corso della conferenza stampa di ieri, quella della presentazione del neo mister Gorgone. La società giallorossa ha infatti acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Nicolò Postiglione, che ha sottoscritto un contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2030.

Difensore centrale classe 2005, Postiglione arriva dal Pineto dopo una stagione da protagonista in Serie C. Cresciuto nel settore giovanile del Monza, nell’ultimo campionato ha collezionato 33 presenze e 3 reti, imponendosi come uno dei giovani più interessanti del Girone B grazie a personalità, continuità e duttilità. Le sue prestazioni gli sono valse anche la convocazione con la Nazionale italiana Under 20, confermando un percorso di crescita costante.

Le prime parole in giallorosso raccontano tutta la sua emozione: “Quando ho saputo dell’interesse del Catanzaro è stato un colpo al cuore. È stato davvero emozionante perché vengo dalla Serie C e approdare in una piazza così importante, che vive di calcio, è qualcosa di bellissimo”. Il giovane difensore si presenta anche dal punto di vista tecnico: “Mi considero un difensore moderno. Nell’ultima stagione ho ricoperto più ruoli, giocando sia in una difesa a quattro sia in una difesa a tre. Sono pronto a mettermi a disposizione della squadra e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura in giallorosso”.