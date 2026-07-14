Mattia Liberali va al Como, il saluto al Catanzaro sui social. E Floriano Noto mette a segno una plusvalenza da applausi

Mattia Liberali va al Como. I lariani hanno pagato la clausola rescissoria di 6 milioni di euro: 3 andranno al Catanzaro, 3 al Milan, che aveva il 50% sulla futura rivendita. Così Floriano Noto ha messo a segno una plusvalenza da applausi (è arrivato in Calabria a titolo gratuito), garantendosi un gruzzoletto importante da utilizzare in entrata, qualora fosse necessario, senza mai spostare la bussola dai soliti valori: sostenibilità, equilibrio, idee chiare, scelte oculate ma logiche e vincenti, evitando l’ossessione del nome roboante o del passo troppo lungo. Concetti ribaditi anche ieri, nella conferenza stampa del neo tecnico Giorgio Gorgone, in cui il DS Polito ha svelato l’arrivo dei giovani fratelli Tchaouna dall’Enna, Franck e Franky.

Tornando a Liberali, dopo un anno in Calabria, in cui il giocatore è cresciuto e si è formato, lo stesso è ritornato in quella che è poi la sua dimensione, già dimostrata al Milan: il calcio che conta, la Serie A, e anche di alto livello, dal momento che il Como giocherà la Champions League. Liberali ieri ha svolto le visite mediche in città e questa mattina ha salutato Catanzaro sui social: “Ci sono esperienze che ti fanno crescere come calciatore e come persona, e questa è stata sicuramente una di quelle. Voglio ringraziare la società, lo staff, i miei compagni e tutte le persone che ogni giorno hanno fatto parte di questo percorso. Porterò con me i momenti vissuti insieme, le difficoltà affrontate e le emozioni condivise” ha scritto.

“Un grazie speciale va ai tifosi, che mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto e il loro sostegno, in casa e in trasferta. Ora è arrivato il momento di affrontare una nuova sfida, ma Catanzaro avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro” ha aggiunto.