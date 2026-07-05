Daniele Romeo in Consiglio comunale: “dopo l’ingiusto scioglimento, ritorno con il desiderio di veder risorgere Reggio”

Daniele Romeo doveva essere uno dei nomi di punti della lista di Reggio Futura, ma la tornata elettorale lo ha visto fuori dai giochi, e da Palazzo San Giorgio, per un soffio, dietro Curatola, Parisi e Iatì. Romeo è comunque entrato in Consiglio comunale fra le cosiddette surroghe, ovvero coloro che prendono il posto di chi viene scelto dal sindaco per la composizione della propria giunta. Ieri Cannizzaro ha scelto proprio Filomena Iatì, esponente di Reggio Futura, dandole delle deleghe importanti (INTERVISTA).

Daniele Romeo, dunque, è entrato in Consiglio comunale al suo posto e, attraverso i social, ha espresso la sua emozione per il traguardo conseguito: “sono felice di tornare a sedere in Consiglio comunale per la terza volta dopo tanti anni, con lo stesso entusiasmo, gli stessi valori e una maggiore esperienza da mettere al servizio di Reggio. Ci sono momenti in cui la vita ti chiede di fare un passo indietro, non per arrenderti, ma per ritrovare la spinta giusta. Anni fa, dopo la dolorosa e ingiusta pagina dello scioglimento del consiglio comunale, ho sentito il bisogno di allontanarmi dalla politica attiva. Era un atto di rispetto verso me stesso e verso una città ferita, un momento di riflessione per ricaricare le energie e guardare le cose dalla giusta prospettiva.

Ma l’amore per Reggio Calabria non si spegne con un decreto. La passione per la mia terra, il desiderio di vederla risorgere e la voglia di dare risposte concrete ai miei concittadini sono rimasti intatti. Rivolgo un sincero augurio di buon lavoro al Sindaco Francesco Cannizzaro, alla Giunta e a tutti i colleghi consiglieri.

Un augurio speciale a Reggio Futura, ai colleghi Maria Luisa Curatola, Marco Parisi e Filomena Iatì, con cui condividerò questa esperienza con competenza, passione e spirito di servizio. Ci attende una stagione decisiva per la nostra città. Da parte mia, massimo impegno, serietà e disponibilità per contribuire a costruire una Reggio più forte, moderna e protagonista.

Grazie di cuore a chi non ha mai smesso di credere in me, a chi ha condiviso questo percorso e a chi, con il proprio voto, ha scelto di guardare avanti. Il lavoro per la nostra città ricomincia adesso. Insieme“.