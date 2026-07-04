Tutti i NOMI e le DELEGHE degli Assessori della nuova Giunta comunale di Reggio Calabria guidata dal Sindaco Cannizzaro

A un mese esatto dall’insediamento del nuovo Sindaco Cannizzaro, Reggio Calabria ha una nuova squadra di Governo. Definita e ufficializzata la Giunta che guiderà la città nei prossimi anni. Nove le figure – cinque uomini e quattro donne, incluso il vice Sindaco – che Cannizzaro ha scelto per affiancarlo dopo l’elezione vinta in modo schiacciante lo scorso 25 maggio. Il neo primo cittadino ha deciso di mescolare le carte tra figure esterne e politiche, diretta espressione dei partiti più rappresentativi e più votati. Spiccano, senza dubbio, le figure di Marco Franchini e Domenica Catalfamo, il primo Amministratore Delegato di Sacal e la seconda già Assessore Regionale e dirigente della Città Metropolitana.

Questo l’elenco completo, ufficializzato questo pomeriggio nella conferenza stampa al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio:

MARIAGRAZIA ARENA

Vicesindaco con deleghe a: Affari Generali, Semplificazione Amministrativa, Beni Confiscati, Rapporti con Enti, Autorità territoriali e organismi Istituzionali regionali, nazionali ed europei

Magistrato; già Presidente del Tribunale di Reggio Calabria; già Presidente nazionale di Magistratura Indipendente; già Consigliere presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria; già Presidente della sezione GIP/GUP del Tribunale di Reggio Calabria; già Presidente di Prima e Seconda sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria; già Presidente del Tribunale di Palmi.

ANTONINO MAIOLINO

Assessore con deleghe a: Personale, Decentramento, Servizi demografici

Funzionario dell’ASP di Reggio Calabria, con esperienze amministrative maturate presso il Dipartimento Attività produttive della Regione Calabria; Consigliere comunale alla terza legislatura; già Presidente della XIV Circoscrizione; attuale Coordinatore della Grande Città di Reggio Calabria per Forza Italia.

DEMETRIO MARINO

Assessore con deleghe a: Tributi, Patrimonio e Edilizia scolastica

Consigliere comunale alla quarta legislatura; già Presidente della Commissione consiliare Programmazione e Servizi generali; già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale; già Consigliere metropolitano; già Presidente della XIV Circoscrizione.

ANTONINO CARIDI

Assessore con delega a: Manutenzioni

Imprenditore nell’ambito edile; competente in gestione di attività emergenziali e risoluzione delle problematiche tecniche ordinarie; Consigliere comunale alla seconda legislatura; già Vicepresidente del Consiglio comunale.

FILOMENA IATÌ

Assessore con deleghe a: Attività produttive, Riorganizzazione e riordino dei Mercati, Istruzione, Rapporti con l’Università Mediterranea, Innovazione tecnologica

Avvocato specializzato in diritto del lavoro; abilitata all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado; attiva nel mondo dello sport e dell’associazionismo; dirigente sportivo e Delegato provinciale PGS (Polisportive Giovanili Salesiane); Consigliere comunale alla seconda legislatura.

MASSIMO RIPEPI

Assessore con deleghe a: Protezione civile, Edilizia Residenziale Pubblica, Politiche dell’Area integrata dello Stretto

Consigliere Comunale alla quinta legislatura; già Presidente della Commissione comunale Controllo e Garanzia; già Presidente della Commissione comunale Lavoro, Sviluppo e Servizi; già Consigliere Delegato alla Città Metropolitana; già Componente della Commissione Permanente Politiche istituzionali e Riforme dell’ANCI Nazionale. Formatore del Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; fondatore e membro di organizzazioni di volontariato

LUCIA FIO

Assessore con deleghe a: Politiche Sociali, Welfare, Terzo Settore

Avvocato specializzato in diritto di famiglia, delle persone e dei minori; laureata anche in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali. Opera da anni nel terzo settore e nel welfare in favore di soggetti vulnerabili. Svolge incarichi di tutore, curatore speciale del minore e amministratore di sostegno, su nomina del Tribunale di Reggio Calabria e del Tribunale per i Minorenni

DOMENICA CATALFAMO

Assessore con deleghe a: Grandi Opere, Lavori Pubblici, Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Mobilità e Smart City

Ingegnere; Direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria; Dirigente dei settori Tutela del Territorio e dell’Ambiente e Pianificazione-Leggi speciali; già Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Città metropolitana; Presidente regionale AIIT (Associazione italiana per l’Ingegneria del traffico e dei trasporti); già Assessore regionale con deleghe a Infrastrutture, Pianificazione, Trasporti e Urbanistica

MARCO FRANCHINI

Assessore con deleghe a: Infrastrutture Strategiche (Porto, Aeroporto, Waterfront), Turismo, Rigenerazione Urbana e Decoro Urbano

Amministratore unico di SACAL spa; già General manager dell’Aeroporto di Catania; già Direttore di Aeroporti di Puglia spa; già Vicepresidente nazionale ASSAeroporti; già Direttore dell’Aeroporto di Brescia; esperto di marketing territoriale e design urbanistico, con spiccata attitudine al recupero e alla rigenerazione di infrastrutture.

Il salto di qualità della nuova Giunta

Al di là dei nomi e degli equilibri politici, il dato che emerge con maggiore evidenza è il profilo complessivo della nuova squadra di Governo. La Giunta Cannizzaro segna infatti una discontinuità netta rispetto al passato recente, puntando su un mix tra competenze tecniche, esperienza amministrativa e rappresentanza politica. Si passa così da repartisti della Coop e gente con difficoltà a formulare un discorso di senso compiuto a manager di livello, ex Assessori regionali, figure trasversalmente riconosciute in modo positivo.

Non una squadra costruita soltanto sulla logica dell’appartenenza, ma un assetto che prova a tenere insieme due esigenze: da un lato valorizzare il peso dei partiti che hanno sostenuto la candidatura del Sindaco, dall’altro inserire figure esterne di riconosciuto spessore professionale, chiamate a dare solidità e visione all’azione amministrativa.

In questo senso, la presenza di profili come Marco Franchini e Domenica Catalfamo rappresenta uno degli elementi più significativi della nuova Giunta. Franchini, amministratore delegato di Sacal e figura con una consolidata esperienza manageriale nel settore aeroportuale, porta dentro Palazzo San Giorgio una competenza specifica sui temi delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo.

Allo stesso modo, Domenica Catalfamo è un nome di forte peso tecnico e amministrativo: già assessore regionale, storica dirigente della Provincia prima e della Città Metropolitana poi, ha attraversato settori strategici come viabilità, trasporti, edilizia, infrastrutture e programmazione. Una figura trasversalmente riconosciuta, capace di coniugare esperienza politica e profonda conoscenza della macchina amministrativa.

Il ruolo delle donne nella squadra di Cannizzaro

Altro elemento rilevante è la presenza femminile. Le donne indicate nella nuova squadra non appaiono come scelte simboliche o meramente numeriche, ma come figure con competenze specifiche e percorsi professionali coerenti con il ruolo che saranno chiamate a ricoprire.

La scelta di Mariagrazia Arena come vice Sindaco va letta in questa direzione. Magistrato stimato, rappresenta un profilo istituzionale di garanzia e autorevolezza, chiamato a ricoprire una funzione centrale nell’assetto della nuova Amministrazione.

Accanto a lei, la presenza di Catalfamo rafforza ulteriormente l’idea di una Giunta nella quale la componente femminile non viene inserita per rispettare una quota, ma per contribuire con esperienza, competenza e capacità decisionale.

Esterni e politici, il bilanciamento scelto dal Sindaco

La nuova Giunta nasce quindi da un equilibrio preciso: quattro figure esterne, chiamate a portare competenze specialistiche, e una componente politica interna, espressione dei partiti e delle liste che hanno sostenuto Cannizzaro nella competizione elettorale.

È un equilibrio delicato, ma potenzialmente utile per affrontare una fase amministrativa complessa. Reggio Calabria arriva infatti da anni difficili, nei quali la città ha spesso pagato il prezzo di fragilità organizzative, ritardi amministrativi e una percezione diffusa di distanza tra istituzioni e cittadini.

La nuova squadra parte dunque con un obiettivo chiaro: trasformare il consenso ottenuto alle urne in capacità di governo. Per riuscirci, non basterà la forza politica della vittoria elettorale. Serviranno competenza, metodo, capacità di ascolto e soprattutto risultati concreti sui dossier più urgenti della città.

La Giunta Cannizzaro, almeno nella sua composizione iniziale, sembra voler mandare un messaggio preciso: alzare il livello della qualità amministrativa, affidando settori chiave a personalità in grado di incidere non solo sul piano politico, ma anche su quello tecnico e gestionale.