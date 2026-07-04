Reggio Calabria, Cannizzaro e Arena presentano la nuova Giunta: “mix perfetto”. Il Sindaco terrà alcune deleghe (per ora)

A un mese esatto dal suo insediamento, il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha ufficializzato la sua Giunta, la nuova squadra di Governo che guiderà la città nei prossimi anni. Il primo cittadino ha tenuto una conferenza stampa questo pomeriggio a Palazzo San Giorgio, nel Salone dei Lampadari, per presentare coloro che lo accompagneranno nel suo lungo viaggio. “Accanto a me, la nostra prima uscita pubblica con il vicesindaco Arena, che ringrazio per aver accettato l’incarico, la ringrazio per la fiducia” ha esordito chiamando un Assessore alla volta, per la firma.

Così il Sindaco ha chiamato singolarmente ogni componente della squadra, accolto dall’applauso e poi pronto alla firma. Successivamente, Cannizzaro ha preso la parola: “non ho menzionato diverse deleghe, saranno assegnate successivamente, ma intanto il Sindaco avrà la delega ad ambiente, polizia municipale e programmazione. Ho sempre detto e ribadito che non avrei mai fatto prevalere il primato della politica. Ho inteso promuovere, con il coinvolgimento dei partiti, i primi eletti di ogni singolo partito. Il mix ritengo sia perfetto, permettetemi questa affermazione. Il consenso popolare prima di tutto, ma mi sarei avvalso dei migliori tecnici. E così è stato. Squadra di primo livello, variegata, che riuscirà a raggiungere tutti gli obiettivi narrati in campagna elettorale”.

Passaggio importante sulle figure tecniche, da Fio a Catalfamo passando per Franchini, su cui il Sindaco ha affermato: “Franchini mi ha detto: ‘ma io come faccio a lasciare la presidenza di questo ente? (Sacal). Io gli ho detto: ‘hai già dimostrato quello che sei stato capace di fare. Abbiamo anche convinto Occhiuto in 24 ore”. Poi l’annuncio: “in accordo con tutti i partiti, comunico che a presiedere l’Aula del Consiglio Comunale sarà il Consigliere Federico Milia“.

Successivamente, a prendere la parola è stato il vice Arena: “ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami. Condivido con lui il discorso relativo all’equilibrio in Giunta, rappresenta il principio di rappresentatività espresso dal corpo elettorale con le competenze tecniche. Questo può permettere l’apertura di una nuova stagione, di grande cambiamento. Tre parole voglio dire: servizio, ascolto e responsabilità”.