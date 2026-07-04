Chi è Filomena Iatì, il nuovo Assessore all’innovazione tecnologica del Comune di Reggio Calabria

C’è anche Filomena Iatì nella nuova squadra di Governo del neo Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Iatì è una delle espressioni politiche della nuova Giunta, tra le più votate all’interno della lista “Reggio Futura”, quella sostenuta da Giuseppe Scopelliti. In questo caso, dunque, il primo cittadino ha anche puntato su una figura ampiamente votata in città, una figura che senza questo ruolo avrebbe comunque ricoperto il ruolo di Consigliere Comunale, che ora andrà a Daniele Romeo, quarto più votato della lista e primo dei non eletti. Avrà le seguenti deleghe: Attività produttive, Riorganizzazione e riordino dei Mercati, Istruzione, Rapporti con l’Università Mediterranea, Innovazione tecnologica.

Filomena Iatì è una figura giovane. 40 anni, Avvocato, si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Messina. Specializzata in diritto del lavoro e previdenza, ha svolto già l’attività di Consigliere Comunale (di Minoranza) a Reggio Calabria, sostituendo Angela Marcianò nel periodo in cui quest’ultima era sospesa in seguito al processo Miramare. Iatì è anche attiva nel settore sociale e sportivo. Dal 2014 al 2020 è stata Consigliere Provinciale e Regionale e membro della presidenza provinciale delle ACLI; dal 2016 al 2020 ha presieduto l’Unione Sportiva ACLI di Reggio Calabria e successivamente è diventata presidente provinciale delle PGS (Polisportive Giovanili Salesiane).