Coach Carrea ha le idee chiare: come giocherà la nuova Viola, attitudine e dettagli che faranno la differenza

Estate caldissima in casa Viola dopo il ripescaggio in B Nazionale. La società neroarancio sonda il mercato per costruire un roster all’altezza della categoria e che possa anche fare bene: la volontà non è quella di limitarsi al mantenimento della categoria, ma di disputare una stagione di alto livello, accedere ai Playoff e giocarsi le proprie chance. Le avversarie sono agguerrite, il livello è alto e sono anche alti i costi, ma la Viola non intende fare da spettatrice.

Lo dimostra la firma di coach Michele Carrea, allenatore di categoria superiore con un titolo di miglior allenatore di A2 a Biella ed esperienze anche in Serie A, l’ultima da assistente a Cantù. Il coach sembra avere già le idee chiare sul modo in cui la sua Viola scenderà in campo. Chiaramente, il roster è ancora in fase di costruzione e le idee dovranno anche, un minimo, adattarsi ai giocatori che arriveranno.

Piccola digressione di mercato: Romeo, Taflaj e Diouf in arrivo; Maresca confermato, lo raggiungeranno presto Marini e Fiusco; più Clark di Laganà per ora.

Tornando al coach, intervistato nel corso di “Momenti Neroarancio”, il nuovo allenatore della Viola ha spiegato quale sarà la sua idea di gioco: “gli aspetti imprescindibili sono un sistema difensivo in cui ognuno sa quello che deve fare; una squadra che sappia essere compatta; una squadra che sappia non regalare punti; nella misura del possibile una squadra che sappia ripartire e essere aggressiva anche nei primi secondi del possesso. Il gioco è cambiato molto negli ultimi anni. I possessi si sono molto accorciati. La media possessi è molto accorciata. La media punti gara, partendo dalla prima lega, che è un po’ l’indice di riferimento che viene utilizzato per capire l’andamento del gioco, è aumentata negli ultimi anni esponenzialmente.

Questo vuol dire che il gioco è sempre più nelle mani degli attacchi, soprattutto degli attacchi che sanno dove andare e sanno da chi andare. Quindi a prescindere da una filosofia più di controllo, più di spinta, io penso che l’obiettivo è che la mia squadra sappia dove andare, in che momenti andarci sappia cosa fare sia nella costruzione del gioco che nella fase difensiva dove una buona bilancia difensiva, un buon sistema di regole e una buona attitudine possono fare la differenza in questa categoria“.