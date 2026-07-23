Dalle lacrime di Sora alla riconferma in neroarancio: c’è il primo sì ufficiale alla Viola, Maresca rimane

Lo avevamo visto piangere al PalaCalafiore dopo gara-3 contro Avellino. Lo avevamo visto piangere a Sora dopo l’inutile vittoria contro Siena. Ma dopo è successo di tutto, dal ripescaggio al nuovo coach, fino alla conferma: Edoardo Maresca è il primo tassello ufficiale dalla Viola per il roster della nuova stagione. Come già scritto su StrettoWeb, lui ci risultava essere tra i confermati, insieme a Marini. Salgono anche le quotazioni di Clark, mentre scendono quelle di Laganà. Maresca, arrivato la scorsa estate, si è da subito ben inserito all’interno del roster protagonista di questa stagione. Tra i titolari, tra i più esperti, si è rivelato grande trascinatore. Ora rimane anche B1, dopo il ripescaggio, mentre la società sta costuendo il nuovo roster. Sono quindi ovviamente da attendersi altre ufficialità.

“La Pallacanestro Viola Reggio Calabria – si legge nella nota ufficiale – è lieta di annunciare la riconferma di Edoardo Maresca, che vestirà la maglia neroarancio anche nel campionato di serie B nazionale Old Wild West 2026/27. Dopo un’annata vissuta da protagonista, Edoardo Maresca continuerà a mettere al servizio della squadra il suo talento e la sua energia anche nella stagione ormai alle porte. Giocatore di grande duttilità, capace di incidere su entrambi i lati del campo, Edoardo si è distinto non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per l’attaccamento ai colori neroarancio conquistando il rispetto dei compagni e l’affetto del pubblico del PalaCalafiore”.

Maresca è un cestista dall’evidente fisicità, può giocare internamente all’area e sfruttare il gioco perimetrale per il tiro: è dotato anche di una buona precisione che gli consente belle soluzioni nel tiro dalla lunga distanza. È quindi un’ala di grande duttilità con caratteristiche che possono fargli ricoprire più ruoli, compreso quello di centro data anche la dirompente fisicità a corredo delle qualità tecniche. Maresca è un cestista capace di correre il campo e mettere palla a terra, un atleta in grado di difendere e pericoloso offensivamente anche con le spalle a canestro.

“Sono molto contento ed emozionato di rimanere a Reggio anche per il campionato nazionale che ci siamo meritati come squadra, società e pubblico – le prime parole di Edoardo per la sua riconferma – l’ambiente è per me molto stimolante, non vedo l’ora di essere in città, ringrazio tutti quanti, sono carichissimo, vi aspetto tutti al Palazzetto per respirare l’aria che solo a Reggio Calabria puoi respirare, l’aria della pallacanestro! Ci vediamo presto Reggio, sono certo che tutti i nostri tifosi ci accompagneranno numerosi anche in questa nuova avventura!”.

La società rivolge ad Edoardo “un caloroso bentornato, con la certezza che, come la scorsa stagione, sarà molto utile alla causa neorancio. Siamo sicuri che con i suoi talenti e le sue caratteristiche contribuirà a raggiungere insieme al gruppo squadra gli obiettivi e far divertire il nostro meraviglioso pubblico. A presto Edoardo, ti aspettiamo!”.