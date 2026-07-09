Calabria, linea ferroviaria danneggiata e treni fermi. Salvini: “è terrorismo, spero non ci siano motivi politici”

La circolazione ferroviaria in Calabria è in graduale ripresa dopo la sospensione che aveva interessato diverse linee strategiche per i collegamenti regionali e interregionali. Lo stop è avvenuto a causa di un grave danneggiamento alla linea. Il leader della Lega e ministrro dei trasporti, Matteo Salvini, ha rilasciato alcune pesanti dichiarazioni durante una conferenza stampa: “stamattina mi sono svegliato con l’ad di Rfi che mi avvisava del trancio di cavi sulla linea ferroviaria in Calabria con il blocco della circolazione. Ad oggi un quarto dei disagi sono causati da danneggiamenti o atti dolosi in un momento in cui abbiamo cantieri aperti come mai nella storia”.

“Se ai disagi legati ai lavori si aggiunge il terrorismo, chi ruba rame, chi trancia cavi. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici perchè a farne le spese sono i passeggeri”, conclude Salvini.