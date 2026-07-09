Danni alla rete ferroviaria, treni bloccati in Calabria: viaggiatori nel caos, scattano i bus sostitutivi

Pesanti disagi per la circolazione ferroviaria in Calabria e lungo la direttrice tirrenica. La circolazione è stata sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola a causa di danni all’infrastruttura provocati da ignoti. La notizia è stata diffusa da RFI, che in un comunicato ha reso noto lo stop alla circolazione e l’avvio delle procedure necessarie per fronteggiare l’emergenza. La sospensione interessa collegamenti strategici per i viaggiatori diretti o in partenza dalla Calabria, con possibili ripercussioni su treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso

Le conseguenze per i viaggiatori potrebbero riguardare più categorie di treni. RFI segnala infatti che i convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Si tratta di effetti legati alla necessità di verificare l’entità dei danni e di ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura ferroviaria. I tecnici di RFI sono già al lavoro per intervenire sulla rete e consentire la ripresa della circolazione in condizioni di sicurezza.

Danni all’infrastruttura e verifiche delle Autorità

Alla base della sospensione ci sarebbero danni all’infrastruttura provocati da ignoti. Sul caso sono in corso le verifiche da parte delle Autorità competenti, chiamate ad accertare quanto accaduto e a ricostruire le cause dell’interruzione. L’episodio ha determinato lo stop su linee di grande importanza per i collegamenti ferroviari del Sud, in particolare per la mobilità tra Campania, Calabria e aree interne e ioniche della regione.

Informazioni per i viaggiatori

I viaggiatori sono invitati a seguire gli aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria attraverso le informazioni disponibili nelle stazioni e sui canali di Infomobilità di RFI e Trenitalia. La situazione resta legata all’evoluzione degli interventi tecnici e agli esiti delle verifiche in corso. Fino al ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura, potranno continuare a verificarsi disagi, variazioni al programma dei treni e modifiche ai collegamenti sulle linee interessate.

Aggiornamento – ore 08:40

Dalle ore 08:17 sulle linee Salerno – Paola, Catanzaro Lido – Taranto, Sibari – Paola e Cosenza – Paola la circolazione, precedentemente sospesa per danni all’infrastruttura da parte di ignoti, è in graduale ripresa a seguito dell’intervento dei tecnici di RFI che hanno ripristinato la piena funzionalità delle linee.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni coinvolti potranno registrare rallentamenti, variazioni e cancellazioni.