Calabria, danni alla rete ferroviaria. Occhiuto: “vigliacchi, a pagare sono migliaia di cittadini”

Ci sarebbe il furto di cavi della fibra ottica nei pressi di San Lucido, nel territorio del Tirreno cosentino, tra le cause che hanno provocato l’interruzione della circolazione ferroviaria in Calabria. Su quanto successo è intervenuto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: “quanto accaduto sulla rete ferroviaria calabrese è un fatto gravissimo. Siamo di fronte a un gesto vile e inaccettabile. Forse qualcuno pensa, con azioni di questo tipo, di colpire il governo o il ministro Salvini. La realtà è che a pagarne le conseguenze sono migliaia di cittadini, costretti a subire pesanti disagi e limitazioni alla propria libertà di movimento”, evidenzia Occhiuto.

“Ringrazio i tecnici di Rfi per il tempestivo intervento, grazie al quale è stato possibile ripristinare la circolazione ferroviaria nel giro di poche ore. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché i responsabili siano individuati e assicurati alla giustizia”, rimarca Occhiuto.