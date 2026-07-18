Allerta Meteo a Reggio Calabria: Weekend da bollino Arancione e rischio bollino Rosso in arrivo. I consigli delle autorità

La morsa del caldo stringe la Città di Reggio Calabria in una spirale di temperature sempre più afose, spingendo le istituzioni a lanciare un tempestivo avvertimento alla popolazione. La notizia di maggiore rilevanza per i cittadini, che richiede un’immediata presa di consapevolezza, riguarda la pericolosa intensificazione delle condizioni meteorologiche avverse prevista per l’inizio della prossima settimana. Secondo le comunicazioni ufficiali, per la giornata di oggi, sabato 18.07.2026, e per domani, domenica 19.07.2026, è prevista un’ondata di calore di livello ARANCIONE. Tuttavia, la soglia di attenzione e il rischio per la salute sono destinati a salire drasticamente: lunedì 20.07.2026 è prevista un’ondata di calore livello ROSSO. Tale innalzamento termico rappresenta il grado massimo di allerta e certifica condizioni di emergenza che possono avere effetti negativi non solo sui soggetti a rischio, ma anche su persone sane e attive. Questa previsione preoccupante è stata delineata in dettaglio come da bollettino emesso dal Ministero della Salute Dipartimento della prevenzione della ricerca e delle emergenze sanitarie, il cui aggiornamento costante è raggiungibile al seguente Link: https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/

Le raccomandazioni ufficiali per affrontare le alte temperature

Di fronte a questa delicata emergenza climatica, la tutela della pubblica incolumità diventa la priorità assoluta. La cittadinanza pertanto è invitata ad attenersi rigorosamente alle buone pratiche di Protezione Civile raccomandate dai protocolli internazionali per limitare i disagi e prevenire gravi malori legati all’esposizione prolungata al caldo opprimente. Le autorità territoriali diffondono indicazioni precise e inequivocabili, chiedendo testualmente alla cittadinanza alcune accortezze salvavita, quali ad esempio: “non uscire nelle ore più calde, seguire un’alimentazione corretta, vestire comodi e leggeri, evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata”. Questo fondamentale appello, utile a scongiurare l’insorgere di colpi di calore e problemi di disidratazione, mira a tutelare l’intera comunità cittadina. Tutti i comportamenti virtuosi da porre in essere in consimili circostanze, indispensabili per attraversare in totale sicurezza questi giorni di caldo estremo, sono raggiungibili e consultabili integralmente all’indirizzo https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/ messo a disposizione dalle competenti autorità sanitarie.

Emergenze e contatti utili: il presidio della Polizia Locale

La complessa gestione di questo imponente allarme caldo vede in prima linea una fitta rete di supporto, strutturata per intervenire tempestivamente e garantire la massima assistenza. Nessun cittadino verrà lasciato solo nell’affrontare i potenziali rischi derivanti da un quadro meteorologico così severo. Le istituzioni ricordano con forza che per ogni necessità ed urgenza il sistema di soccorso è pienamente operativo e a disposizione della collettività. In caso di bisogno è attivo h 24 il numero unico di emergenza 112, lo strumento principale e più rapido per richiedere l’invio di personale medico o di primo soccorso. A questo fondamentale canale si affianca il controllo capillare e il presidio del territorio garantito dalle forze dell’ordine cittadine; la cittadinanza può infatti fare affidamento costante sulla Sala Operativa del Comando di Polizia Locale, che è attiva e sempre raggiungibile contattando il n. 0965 -53004. Attraverso il rispetto delle regole e l’utilizzo dei numeri di emergenza, l’amministrazione si assicura che l’escalation termica venga affrontata con la massima sicurezza possibile.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: