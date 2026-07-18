Allerta Meteo, è il weekend più caldo dell’anno! Superati i +48°C in Sicilia e sfiorati i +43°C in Calabria, continuerà così fino a martedì

La situazione meteo di oggi in Italia vede le nostre due regioni, la Calabria e la Sicilia, letteralmente assediate dall’area di alta pressione più calda degli ultimi decenni. In questo sabato 18 luglio, giunto a essere il quinto giorno consecutivo di un’opprimente e storica ondata di caldo, i termometri hanno toccato livelli che ridefiniscono la climatologia locale. Il territorio si trova nel pieno di un’emergenza che sta mettendo a dura prova la salute dei cittadini, le reti elettriche e il comparto agricolo. La sensazione di trovarsi all’interno di un forno ventilato è confermata dai dati scientifici raccolti dalle reti di monitoraggio regionali. La situazione è in continua evoluzione poiché i dati che pubblichiamo in quest’articolo, riferiti alle ore 15:00, sono temperature massime ancora parziali e sono purtroppo destinati a subire un ulteriore aumento nel corso della giornata, prima del naturale e lento calo serale.

La Sicilia brucia: sfiorati i +49°C in una giornata drammatica

La situazione più critica si registra indubbiamente sul territorio siciliano, dove il clou dell’aria sahariana ha trovato il suo sfogo principale. La Sicilia vive una giornata drammatica con anomalie termiche spaventose che non risparmiano le zone interne, le vallate protette e persino i centri situati lungo la costa jonica. A guidare questa triste classifica del fuoco è la località di Casteltermini, 7 mila abitanti nell’agrigentino, dove si è registrato un valore spaventoso di +48,4°C, seguita immediatamente dai +47,8°C di Borgo Pietro Lupo. L’isola è bersagliata da picchi eccezionali: si segnalano infatti +46,0°C a Sparacollo, +45,8°C a Mazzarino e +45,7°C a Ramilia. Il muro dei quarantacinque gradi è stato superato anche a Caltagirone e a Ganzaria, entrambe attestate a +45,2°C, mentre Cassibile si è fermata a +45,1°C e Vanasco ha toccato i +45,0°C. L’elenco delle località arroventate prosegue con i +44,7°C di Mineo e i +44,5°C di Mirabella Imbaccari. Non va meglio nel resto dei comuni dell’entroterra e della parte centro-orientale dell’isola, dove spiccano i +43,7°C di Pedagaggi, i +43,3°C di Agira, i +43,2°C di Aragona e i +42,9°C di Comiso. Temperature oltre ogni media interessano il capoluogo di Caltanissetta con +42,8°C, seguito da Modica a +42,6°C. L’aria resta infuocata a Piazza Armerina e Grammichele con +41,9°C, a Paternò con +41,8°C e nella stessa Ragusa con +41,6°C, dato eccezionale considerata l’altitudine della città Iblea che sorge a 520 metri sul livello del mare! Chiudono questa drammatica panoramica Siracusa con +41,2°C, Villasmundo con +41,1°C e la città di Noto che ha raggiunto i +41,0°C.

Calabria senz’aria: notti tropicali da record e pomeriggi infernali

La situazione non è meno grave sul versante calabrese dello Stretto. La Calabria è avvolta dal caldo torrido sin dalle prime ore del mattino, dopo una notte che definire tropicale sarebbe riduttivo. Nel corso della prima mattinata, moltissime località non sono riuscite a scendere sotto la soglia critica dei trenta gradi nelle minime giornaliere. Il dato più clamoroso arriva da Reggio Calabria, dove si è registrato il record assoluto di minima più alta con ben +31,0°C, un valore che ha impedito alle abitazioni di raffreddarsi. Uno scenario ancora più estremo si è verificato a Platì, alle pendici dell’Aspromonte sulla jonica reggina, dove a 300 metri di altitudine si è toccata una minima shock di +34,4°C. Con queste premesse, le massime giornaliere calabresi sono schizzate verso l’alto nelle ore successive. Torano Castello ha guidato l’impennata termica con +42,8°C, tallonato da Bova Superiore a +42,1°C e da Zumpano a +42,0°C. Il termometro segna valori insostenibili anche a Condofuri e Cropalati con +41,6°C, a Castrovillari con +41,5°C e a Pietrastorta, sulle colline di Reggio Calabria, con +41,2°C. Il soffocante clima estivo si fa sentire lungo i litorali e nelle valli interne, come dimostrano i +41,1°C di Soverato Marina e Sant’Agata del Bianco, i +41,0°C di Gioiosa Jonica e i +40,7°C di San Cosmo Albanese. La città di Cosenza ha toccato i +40,6°C, mentre Corigliano Calabro e Bisignano si sono attestate a +40,4°C. La fiammata africana mantiene infine sopra i quaranta gradi le località di Castrolibero, Arcavacata e Satriano con +40,3°C, Cutro con +40,2°C e la stessa area urbana di Reggio Calabria con +40,0°C.

L’allerta meteo si prolunga: sofferenza per altri tre giorni e data della tregua

Per i residenti e i tantissimi turisti che affollano le coste e le aree interne delle due regioni non ci sono purtroppo buone notizie nell’immediato. L’allerta meteo diffusa da tutte le autorità (aeronautica militare, protezione civile) per rischio blackout e ondate di calore è stata ufficialmente prolungata per ulteriori tre giorni. Significa che le giornate di domenica, lunedì e martedì vedranno la persistenza di questo scenario di blocco atmosferico, con temperature stazionarie su questi valori eccezionali o destinate a calare di appena un paio di gradi, mantenendo comunque tassi di umidità e disagio bioclimatico elevatissimi. La vera e propria svolta meteorologica è stata individuata dai modelli matematici solo per la metà della prossima settimana. Gli esperti prevedono un netto e deciso crollo termico causato dall’ingresso di correnti più fresche di origine atlantica, ma questo ricambio d’aria si farà sentire concretamente soltanto nel corso della notte e all’alba di mercoledì 22 luglio. Fino ad allora rimangono attive le consuete raccomandazioni: evitare di esporsi al sole nelle ore centrali, bere molta acqua e monitorare costantemente le fasce di popolazione più fragili come anziani e bambini.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: