Alfio Torrisi saluta la Reggina: “c’è stato un momento in cui tutti abbiamo sognato, Reggio merita altro”

Alfio Torrisi saluta la Reggina. L’allenatore siciliano, entrato in corsa sulla panchina amaranto al posto di Bruno Trocini, ha provato a raddrizzare la baracca, ha tirato fuori la squadra dalle secche della zona playout, ha provato ad avvicinarsi al primo posto ma alla fine non ce l’ha fatta, terminando la stagione con lo 0-0 nell’inutile playoff in casa della Nissa. La nuova proprietà riconducibile a Lotito non aveva intenzione di confermarlo: vuole puntare su un profilo più importante, così come per tutto il comparto tecnico e per i calciatori, nell’intenzione di vincere il girone I di Serie D.

Per questo, intanto, Torrisi valuta il da farsi sul futuro. Non è un mistero, e lo ha confermato lui stesso, che tra le sue tracce ci sia l’ACR Messina, che ha però ancora l’incognita categoria: sarà Eccellenza, dopo la retrocessione sul campo, o Serie D tramite ripescaggio? Domani il club presenterà ufficialmente la domanda, intanto il tecnico ha scritto così sui social: “Ciao Reggina, è stato un viaggio intenso, a tratti difficile, ma entusiasmante. C’è stato un momento quando tutti abbiamo sognato qualcosa di grande, ma alla fine di una strepitosa rincorsa non siamo riusciti a coronarlo. Grazie a tutte le persone con cui ho condiviso questo percorso. Grazie ai tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Reggio merita altre categorie, vi auguro davvero il meglio. Grazie Reggio, Grazie Reggina”.