ACR Messina, a Torrisi va bene anche l’Eccellenza? Spuntano due alternative

Da allenatore top per la categoria, da Mourinho del Sant’Agata, dal record di Trapani a “va bene anche l’Eccellenza“. Alfio Torrisi ci ragiona, attende di sapere quale sarà il destino del Messina, ma secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a ripartire anche facendo un passio indietro a livello di categoria. Nella lista del Messina figurano anche due alternative: oltre all’ex Reggina, presenti anche Francesco Baldini e Marco Biagianti.

Venerdì, il Messina presenterà, presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti, la domanda per il ripescaggio in Serie D, con allegato un versamento di 50.000 euro a fondo perduto: un ostacolo importante per tante dirette concorrenti.

In vista del ritiro estivo di Cascia (Umbria), il direttore sportivo Pellegrino è gia a caccia degli under per la prossima stagione: si valuta la riconferma del portiere Giardino.