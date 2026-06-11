Viola-Avellino, la risposta della città allo scherzetto della vecchia amministrazione: in fila alla biglietteria da giovedì, si sogna il sold out!

La risposta forte di una città che si è stancata di certi comportamenti, della mediocrità politica, di certi soggetti politici abituati alle categorie più infime e che hanno trascinato la città a picco con loro. Categorie dalle quali la Viola e i suoi tifosi si vogliono allontanarsi al più presto. Mentre la vecchia amministrazione complicava l’organizzazione di Gara-3 della Finale Playoff Viola-Avellino di domenica, piazzando un torneo di ping-pong al PalaCalafiore, i tifosi si sono riversati in massa alla biglietteria dell’impianto di Pentimele.

Oltre 600 i biglietti bruciati in 20 minuti dall’apertura della biglietteria, tantissimi anche gli acquisti online. Se per Gara-1 erano oltre 5000 i presenti, per Gara-3, la partita che assegnerà la promozione, si sogna il sold out i di avvicinarsi ‘pericolosamente’, come per i 7000 della partita che ha visto la Domotek volare in A2.

Contestualmente, Francesco Cannizzaro si stava adoperando per risolvere la situazione. La bella notizia è arrivata proprio mentre oltre 50 persone erano ancora in fila per acquistare il proprio tagliando e qualcuno continuava ad arrivare: Viola-Avellino si giocherà al PalaCalafiore senza problemi, il torneo di tennistavolo cambierà location dopo l’intervento del sindaco.