Valentina Vignali, la gioia per Avellino: il bacio alla coppa con Stefanini e “adesso ci sposiamo… senza intoppi”

Tre partite a rischio infarto, poi la gioia che esplode alla sirena di Gara-3. Avellino batte la Viola e vince la finale Playoff ottenendo la promozione in B d’Eccellenza. Per gli irpini è un lieto fine, per Valentina Vignali lo è doppiamente. Come spiegato durante l’intervista a StrettoWeb, c’era un matrimonio in ballo! L’influencer da 2.5 milioni di follower, si sposerà con Fabio Stefanini, esterno di Avellino, ala irpina.

La data della celebrazione delle nozze? Il 21 giugno, ultimo giorno del triangolare promozione fra le sconfitte delle finali. Tradotto: se Avellino avesse perso ieri, Stefanini avrebbe potuto giocare il giorno del suo matrimonio, o al più, conoscere l’eventuale verdetto quel giorno. Non il massimo per lo sposo, figuriamoci per la sposa, anch’essa grande appassionata di basket ed ex cestista, per altro.

La vittoria di ieri ha messo le nozze al sicuro. “Campioni! Sì, quindi domenica ci sposiamo senza intoppi“, ha scritto Valentina Vignali in un post Instagram con due foto in cui bacia Stefanini e la coppa.