Triangolare promozione, date e orari delle partite della Viola: effettuato il sorteggio, sarà un weekend tutto da vivere!

In attesa della nota ufficiale, filtrano le prime indiscrezioni sul sorteggio del triangolare promozione effettuato quest’oggi. Saranno impegnate Pizzighettone, perdente della Conference Nord; Mens Sana Siena, perdente della Conference Centro; Viola, perdente della Conference Sud. Si gioca 19, 20 e 21 giugno, di fila e senza pause. L’unico vantaggio poteva essere quello di essere sorteggiati il primo giorno e vincere, dovendo giocare poi al terzo giorno. La Viola non potrà usufruire di questo ‘lusso’.

La prima sfida, sorteggiata alle ore 20:00 di venerdì 19 giugno, sarà Pizzighettone-Siena. La perdente affronterà la Viola alle ore 20:00 di sabato 20 giugno. I neroarancio torneranno in campo, il giorno seguente, domenica 21 giugno, alle ore 19:00 contro la squadra che gli resta da affrontare. Le sfide si giocheranno in campo neutro a Sora, città che ha festeggiato da poco la promozione in B2. Nel caso in cui ogni squadra dovesse ottenere una vittoria, la discriminante per la promozione sarà il quoziente canestri (punti fatti diviso punti subiti).