Basket, storica promozione in Serie B per la Pallacanestro Sora

La Pallacanestro Sora conquista una storica e straordinaria promozione nel campionato nazionale di Serie B, coronando una grande stagione con il successo su Castelnovo. A celebrare ufficialmente il successo e a rivolgere un plauso pubblico alla compagine bianconera è Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e Vicepresidente dell’ANCI Lazio. “La promozione della Pallacanestro Sora in Serie B rappresenta un vero e proprio capolavoro sportivo che riempie di orgoglio non solo la comunità sorana, ma l’intera provincia di Frosinone – ha dichiarato Gianluca Quadrini – questo straordinario verdetto del campo dimostra, ancora una volta, che la programmazione seria, lo spirito di sacrificio e la passione pura sono le chiavi per raggiungere i traguardi più alti e ambiziosi“.

“La Serie B Nazionale è un palcoscenico di grandissimo prestigio – conclude il rappresentante della Provincia e di ANCI Lazio – e sono certo che Sora saprà farsi valere con la stessa identica grinta. Questo successo costituisce un volano d’oro per la promozione dei valori sani dello sport e per la valorizzazione turistica e sociale del nostro intero territorio ciociaro. Viva lo sport, viva la Pallacanestro Sora“.