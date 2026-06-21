Trump e il problema dei selfie: Meloni? No, l’Iran: l’indiscrezione sulla foto desiderata e negata fra le parti

Nei giorni scorsi Donald Trump ha punzecchiato Giorgia Meloni, che gli ha risposto per le rime, in merito alla foto scattata insieme e che il premier italiano avrebbe “implorato”. Una questione che si intreccia con i rapporti fra i due leader (e i due Paesi) ai ferri corti, nonchè con la popolarità di Trump e Meloni in ambito interno ed estero. Eppure, questa mania delle foto, potrebbe ritorcersi contro lo stesso Donald Trump.

Il giornalista Sina Toossi ha rivelato una particolare indiscrezione sui negoziati sull’Iran, riguardante proprio una foto che Trump avrebbe fortemente desiderato, per metterla in bella mostra sui social, ma che gli è stata negata.

“Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è apparso brevemente nella stessa stanza con J.D. Vance prima dell’arrivo delle telecamere. – ha dichiarato Toossi – Ma fonti iraniane riferiscono che Teheran si è rifiutata di entrare nella riunione finché i giornalisti non se ne sono andati, respingendo quello che hanno definito uno “spettacolo mediatico” americano. L’Iran continua a negare a Trump l’opportunità di una fotografia (che ritrae le due parti assieme) che da tempo desidera“.