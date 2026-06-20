Meloni risponde a Trump: “nostro rapporto mi ha danneggiata. Basi militari? Con me Italia sovrana”. E la stoccata sulla popolarità

Donald Trump è tornato a ad attaccare il premier italiano Giorgia Meloni sul famoso caso della foto che “gli avrebbe chiesto più e più volte durante il vertice G7 in Francia“. In un post su Truth, il Presidente americano ha detto che Meloni “sta andando male in Italia, a livello di popolarità, forse perché ha lasciato gli Stati Uniti, un Paese che davvero ama e protegge l’Italia, quando si è trattato di negare all’Iran di ottenere o sviluppare un’arma nucleare (lo stesso ha fatto la Nato, per quello che vale)“.

“Non ci ha neanche lasciato usare le piste di atterraggio in Italia, un grande problema logistico. E questo malgrado il fatto che gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari l’anno per proteggere l’Italia e altri ‘cosiddetti’ alleati Nato. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, vuole tornare a essere amica per far crescere i consensi. No Grazie!!!“, ha scritto Trump.

La risposta di Giorgia Meloni

Non si è fatta attendere la risposta del leader di FdI. “La mia risposta all’ultimo post di Donald Trump che mi riguarda. Ma non tornerò sull’argomento, perché credo ancora nell’unità dell’Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all’altezza del nostro compito“, ha scritto Meloni, prima di allegare la risposta che riportiamo di seguito: “presidente Trump, questi continui e gratuiti attacchi sono privi di senso. Quanto alla mia popolarità, esserti amica non mi ha certamente aiutata, né dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano, ed è esattamente quello che ho sempre fatto. È quello che ho fatto anche riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato, e che non possono essere violati finché sarò Presidente del Consiglio. L’Italia è ancora una Nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non ti riguarda. Ti suggerirei di concentrarti sulla tua“.