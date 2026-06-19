Trump su Meloni dopo il G7: “mi ha implorato per una foto, mi ha fatto pena”

“Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena“. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l’Aria che tira su La7. Nella conversazione, Trump ha dirottato subito il discorso su Giorgia Meloni. “Come sta il suo primo ministro? Come sta?”, ha chiesto all’intervistatore, che a sua volta ha chiesto al presidente Usa della conversazione avuta al G7 di Evian con la premier. “Cosa ha detto quando mi ha incontrato?“, ha chiesto Trump. “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle!”. “Non so cosa dirle! – ha aggiunto rispondendo al cronista che gli chiedeva ancora dell’incontro – mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!” ha aggiunto.

“Gli europei hanno sbagliato tutto sull’energia – ha aggiunto il presidente americano – e hanno sbagliato tutto sull’immigrazione, e se non risolvono questi problemi l’Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L’immigrazione è un disastro e l’energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro”. Rispondendo ad una domanda sulla possibilità che l’Ucraina entri nell’Unione europea e alle conseguenze che ciò potrebbe avere negli sforzi con Putin, Trump ha risposto: “Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace“.