Reggio Calabria, zero sconti a chi trasgredisce sui rifiuti: Cannizzaro modifica l’ordinanza, la sanzione ora è pesantissima. Cosa cambia

Cannizzaro lo ha detto ieri: tolleranza zero. Non farà sconti a nessuno, il Sindaco di Reggio Calabria, rispetto a chi trasgredirà sul tema rifiuti. Ha avviato l’operazione “Piazza Pulita”, che rientra nello straordinario, per spazzare via anni di degrado e sporcizia. Dopo i circa 21 giorni di pulizia, però, si passerà al regime ordinario, con la manutenzione necessaria a mantenere il decoro. Come? Attraverso la presenza capillare sul territorio di 25 agenti di Polizia Locale, attraverso un nuovo piano di raccolta (che verrà spesso annunciato) e attraverso delle sanzioni più pesanti in termini economici per chi non rispetta le regole. La multa sarà triplicata, ha detto il primo cittadino, che ha poi firmato un’ordinanza che cambia i parametri economici della sanzione.

Cannizzaro ha integrato e modificato l’ordinanza sindacale n. 80 dell’11.12.2021 recante “Nuova disciplina per il conferimento e per la gestione dei rifiuti solidi urbani e della raccolta delle utenze domestiche e non domestiche”:

“Vista l’Ordinanza Sindacale n. 80 dell’11.12.2021 avente ad oggetto “Nuova disciplina per il conferimento e per la gestione dei rifiuti solidi urbani e della raccolta delle utenze domestiche e non domestiche”;

Atteso che la prefata ordinanza prevede un regime sanzionatorio integrativo rispetto alla disciplina legislativa nazionale vigente;

Considerato che, nello specifico, il punto 3 delle disposizioni sanzionatorie stabilisce che le violazioni alle prescrizioni ivi contenute siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;

IL SINDACO ORDINA

che il punto 3 delle disposizioni transitorie contenute nell’Ordinanza Sindacale n. 80 dell’11.12.2021 sia integralmente sostituito dal seguente”:

“Le violazioni alle prescrizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150,00 (centocinquanta/00) ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00). Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di illecito amministrativo, ivi compresa la facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della medesima legge”.

Per chi trasgredisce, dunque, la sanzione può arrivare sino a 450 euro. Su questo, il Sindaco Cannizzaro non transige, e fa bene. L’incivile, che per lui rappresenta l’1% della popolazione reggina, va educato, controllato ed eventualmente punito. Solo così si può contrastare un problema che però, in questi anni, è stato ben più grande dei semplici “lordazzi”. In piena anarchia, anche un norvegese diventa “lordazzo”.