“Piazza Pulita”, il pugno duro funziona! Cannizzaro: “in 24 ore fermati 19 trasgressori, uno è stato denunciato” | VIDEO

E’ stata avviata ieri l’operazione denominata “Piazza Pulita”, l’opera straordinaria di pulizia di Reggio Calabria, da nord a sud, avvalendosi del lavoro degli operatori di Ecologia Oggi e del controllo capillare di 25 agenti della Polizia Locale sparsi per tutto il territorio. Un lavoro che, già dopo le prime 24 ore, ha prodotto i suoi primi frutti. Ad annunciarli, il Sindaco Francesco Cannizzaro, in un breve video sui social. “Buongiorno, io sono appena arrivato a Roma ed è proprio in questo minuto che sono stato informato dal comando della Polizia Locale che il nucleo ecologico attivato per monitorare l’operazione Piazza Pulita, in appena 24 ore ha beccato 19 trasgressori, che ovviamente sono stati sanzionati, di cui uno denunciato penalmente alla Procura della Repubblica per aver conferito dei rifiuti speciali pericolosi esattamente sul Viale Europa” ha affermato. “Un dato importante e significativo che dimostra quanto lavoro ancora ci sarà da fare, ma chiaramente noi non arretreremo di un millimetro, perché è tolleranza zero per questi trasgressori, per questi incivili, per questi sciacalli” ha aggiunto il primo cittadino.

“Tolleranza zero. Lo abbiamo annunciato ieri a chiare lettere e lo stiamo facendo. Scattata alle prime luci dell’alba di ieri, l’operazione “Piazza pulita” è già entrata nel vivo: sono già 19 le persone sorprese in flagranza dagli agenti di polizia e prontamente fermate e sanzionate. Se qualcuno pensava che non facessimo sul serio, si sbagliava di grosso. Ringrazio il Nucleo Ecologico che abbiamo attivato, che ha dimostrato prontezza ed efficacia. Avanti così!” ha continuato.

Come da dispositivo operativo annunciato, nelle prime 24 ore di servizio, che hanno visto impegnate 23 unità della Polizia Locale supportate da un’aliquota della Polizia Metropolitana, hanno setacciato Reggio da nord a sud, con mirati servizi di appostamento in abiti civili ed auto civetta. E i risultati non si sono fatti attendere. Sono, infatti, 19 le persone sorprese in flagranza, fermate e sanzionate: di queste, 18 sono state destinatarie di sanzioni amministrative per violazione dell’ordinanza sindacale; mentre una persona è stata anche denunciata alla Procura della Repubblica per violazione del Testo Unico Ambientale (D. Lgs 152/2006), in quanto colta ad abbandonare rifiuti speciali su pubblica via, precisamente lungo viale Europa.

“La nostra attività di controllo e contrasto ai comportamenti che compromettono il decoro urbano continuerà su tutto il territorio comunale – aggiunge il Sindaco Cannizzaro – e si concentrerà nelle aree più a rischio che sono in corso di bonifica da parte di Ecologia Oggi. Non possiamo consentire che il lavoro quotidiano degli operatori addetti alla pulizia venga vanificato da chi continua a comportarsi con superficialità e totale mancanza di rispetto verso gli spazi comuni e soprattutto verso gli altri cittadini. Il senso civico ed il rispetto del decoro urbano devono diventare un marchio di fabbrica di questa città”.