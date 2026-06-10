Reggio Calabria vola in Europa: il Sindaco Cannizzaro a Dublino da Ryanair, incontro con Eddie Wilson, “presto novità per l’Aeroporto dello Stretto”

Come vi avevamo già anticipato questa mattina su StrettoWeb, i primi giorni di mandato del nuovo Sindaco di Reggio Calabria si stanno rivelando estremamente dinamici e letteralmente privi di pause. Dopo aver dedicato la giornata di ieri agli incontri romani per garantire un futuro solido alla Reggina, l’agenda istituzionale di Francesco Cannizzaro ha subito registrato un nuovo, importantissimo, scatto in avanti. La politica del fare ha preso immediatamente il posto delle attese, portando il primo cittadino a oltrepassare i confini nazionali per una missione diplomatica ed economica di assoluto rilievo. Questa accelerazione improvvisa dimostra la volontà di affrontare tempestivamente le questioni cruciali per lo sviluppo economico e turistico della città dello Stretto, partendo proprio dal potenziamento delle infrastrutture primarie e dalla connettività del nostro territorio.

Il video social sotto la pioggia e le parole del neo Sindaco di Reggio Calabria

La conferma di questo instancabile tour de force è arrivata direttamente dai canali di comunicazione ufficiali del neo sindaco. Attraverso un suggestivo e informale video social registrato sotto la tipica pioggia irlandese, Francesco Cannizzaro ha voluto aggiornare i suoi concittadini in tempo reale. Con grande entusiasmo e determinazione, ha esordito dichiarando che questa rappresenta la sua prima missione estera da Sindaco di Reggio Calabria, domandando retoricamente ai suoi follower di indovinare la sua esatta posizione geografica. La risposta non si è fatta attendere e ha infiammato subito l’entusiasmo della rete: si trovava a Dublino nella sede di Ryanair, a conferma delle ambizioni di crescita per l’intero comparto dei trasporti aerei locali. Nel suo messaggio, il sindaco ha sottolineato l’importanza dell’evento affermando di trovarsi lì “insieme al Presidente della Regione per lavorare per la Calabria e per Reggio”, chiosando infine con una promessa che fa sognare il territorio: “a presto novità“.

L’asse strategico con Roberto Occhiuto e il vertice con Eddie Wilson

Le immagini trasmesse dal cuore dell’Irlanda non mostrano il primo cittadino da solo in questa ambiziosa impresa estera. Accanto a lui, a testimoniare un asse istituzionale forte, coeso e del tutto allineato sugli obiettivi di sviluppo, vi è il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. La presenza diretta del Governatore calabrese evidenzia come il progetto di potenziamento strutturale e turistico sia ampiamente condiviso e supportato a tutti i livelli di governo. Il fulcro di questa fondamentale trasferta è stato infatti l’incontro ai massimi vertici con Eddie Wilson, l’attuale CEO di Ryanair DAC. Discutere e trattare direttamente nel quartier generale della compagnia aerea low cost più grande e influente d’Europa significa gettare basi estremamente solide per accordi operativi a lungo termine. Questa potente sinergia tra l’amministrazione comunale, i vertici regionali e il management di Ryanair rappresenta un passo imprescindibile per assicurare che la nostra città diventi sempre più centrale e facilmente raggiungibile.

Cresce l’attesa per i nuovi voli per Reggio Calabria e il trionfo del Tito Minniti

Alla luce di questo eccezionale vertice dublinese, è ora davvero facile immaginare che siano già in cantiere ulteriori e clamorosi annunci riguardanti l’attivazione di nuovi voli per Reggio Calabria. La nostra città ha già vissuto in questi ultimi mesi un entusiasmo palpabile, trainato dall’eccezionale rilancio che ha recentemente interessato e trasformato l’Aeroporto di Reggio Calabria. Il nostro storico scalo ha finalmente ripreso vita, registrando numeri record, aerei pieni e un interesse turistico e commerciale che non si vedeva da svariati decenni. L’incontro odierno in terra irlandese serve esattamente a consolidare e blindare questo trend estremamente positivo, con il chiaro intento di espandere ulteriormente l’offerta di rotte aeree verso nuove, ambite destinazioni nazionali e internazionali. I cittadini reggini, gli operatori turistici e l’intero bacino d’utenza dell’area metropolitana attendono ora più fiduciosi che mai le imminenti comunicazioni ufficiali, pienamente consapevoli che il lavoro sinergico tra le nostre istituzioni e il colosso dei cieli porterà a un definitivo e storico rilancio dell’Aeroporto dello Stretto.