Ryanair aggiunge 14 voli all’Aeroporto di Reggio Calabria dopo l’incontro con Cannizzaro: DATE e DESTINAZIONI

Il neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, continua a dare prova della sua visione strategica per il futuro della città e dell’aeroporto dello Stretto. Durante un recente incontro a Dublino con i vertici di Ryanair, Cannizzaro ha ribadito l’importanza di potenziare i collegamenti aerei tra Reggio Calabria e le principali città italiane ed europee. Il risultato è immediatamente tangibile: per le prossime festività natalizie, Ryanair ha deciso di attivare 14 voli aggiuntivi, consentendo una maggiore mobilità e nuove opportunità per residenti, turisti e operatori economici locali. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di rilancio dell’aeroporto dello Stretto, dove le politiche lungimiranti del sindaco Cannizzaro mirano a consolidare Reggio Calabria come punto di riferimento per il trasporto aereo nel Sud Italia. Grazie a queste nuove rotte, la città potrà rafforzare i legami con i principali hub italiani, contribuendo allo sviluppo economico e turistico della regione.

I dettagli dei voli aggiuntivi: destinazioni e frequenze

I 14 voli straordinari previsti per il periodo natalizio saranno distribuiti tra le principali destinazioni nazionali: Bologna, Malpensa, Pisa, Venezia e Torino. In particolare, Bologna, Malpensa, Pisa e Venezia saranno servite con due voli ciascuna, mentre Torino sarà collegata con quattro voli, offrendo una flessibilità senza precedenti per i viaggiatori della Calabria. Queste nuove rotte rappresentano un segnale chiaro dell’interesse di Ryanair per Reggio Calabria e testimoniano l’efficacia della collaborazione istituzionale promossa dal sindaco Cannizzaro. Gli utenti potranno beneficiare di un aumento dei collegamenti diretti, riducendo la necessità di scali intermedi e permettendo di raggiungere facilmente il Nord Italia per motivi di lavoro, studio o turismo.

Opportunità economiche e turistiche per Reggio Calabria

L’attivazione dei voli natalizi ha un impatto significativo sul tessuto economico locale. Aumentano le opportunità per il settore turistico, con maggiori presenze alberghiere, ristorative e commerciali durante le festività. Inoltre, l’incremento dei collegamenti favorisce lo sviluppo di attività imprenditoriali e logistiche legate ai trasporti e all’accoglienza. Grazie all’iniziativa del sindaco Cannizzaro, Reggio Calabria diventa più vicina all’Europa, consolidando la sua posizione strategica non solo come città capoluogo della Calabria, ma anche come porta di accesso al Sud Italia per turisti e professionisti. Questa nuova rete di voli rappresenta quindi un vantaggio competitivo sia per la città che per l’intera regione.

La visione del sindaco Cannizzaro

Il sindaco Francesco Cannizzaro ha più volte sottolineato come questi sviluppi siano frutto di un progetto coerente di valorizzazione dell’aeroporto e dell’intero territorio. Durante gli incontri con i vertici Ryanair, il primo cittadino ha evidenziato la necessità di migliorare le infrastrutture e garantire un servizio aereo affidabile e competitivo. I voli natalizi saranno messi in vendita a breve, permettendo ai viaggiatori di programmare in anticipo le proprie vacanze. La risposta attesa sarà significativa, considerando l’interesse crescente per Reggio Calabria come meta turistica e punto di partenza per il Nord Italia.

Il progetto di espansione dei collegamenti aerei non si limiterà alle festività: il sindaco Cannizzaro e Ryanair stanno già valutando nuove rotte e frequenze per il futuro, con l’obiettivo di rendere l’aeroporto dello Stretto un nodo cruciale per i collegamenti nazionali e internazionali. Grazie a questo lavoro di pianificazione strategica, Reggio Calabria si prepara a diventare sempre più protagonista nel panorama dei trasporti europei.