Reggio Calabria, quando la nuova Giunta? La risposta di Cannizzaro (con una precisazione) | VIDEO

“Se avessi voluto presentare la Giunta lo avrei fatto il giorno dopo la vittoria, ma era mia prerogativa capire l’assetto comunale. Ci sono stati ricorsi, riconteggi, e ora il Sindaco con serenità sta lavorando speditamente”. Lo afferma senza tentennamenti, Francesco Cannizzaro, rispondendo a chi gli chiede novità sulla presentazione della Giunta. Il Sindaco fa notare che, a dispetto del mese trascorso dalla sua elezione ufficiale, in realtà ha iniziato a operare attivamente solo dal giorno del suo insediamento, che risale al 4 giugno.

Nella sua riflessione, il primo cittadino evidenzia che la presentazione vorrà essere in grande stile, per far capire alla città sin da subito quale sarà il riferimento principale per ogni settore. “In città non si conosce chi è stato l’ultimo Assessore all’Ambiente o all’Istruzione dell’Amministrazione passata, che doveva rappresentare il punto di riferimento principale. Per questo sarà bello che Reggio Calabria conosca i suoi riferimenti e che lo possa fare in grande stile, perché noi facciamo le cose in grande stile”, è anche il riferimento rispetto al primo Consiglio Comunale, che si terrà il 6 luglio all’Arena, per la prima volta all’aperto. Cannizzaro ha anche parlato del futuro di Piazza del Popolo e della delega all’Ambiente. Questa l’intervista completa.