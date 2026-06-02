Reggio Calabria pronta a celebrare il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri con il premier Meloni, il VIDEO promozionale

Reggio Calabria si prepara a vivere un momento di grande rilevanza istituzionale e civile. Il prossimo 5 giugno, l’Arma dei Carabinieri celebrerà il 212° anniversario della fondazione, con una cerimonia militare che si terrà in riva allo Stretto di Messina, nella suggestiva cornice del lungomare Falcomatà. L’evento, che avrà inizio alle ore 11, vedrà la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando l’importanza nazionale della ricorrenza.

Il programma della giornata prevede lo schieramento dei Reparti rappresentativi di tutte le componenti dell’Arma, una parata che mostrerà l’organizzazione, la disciplina e l’impegno quotidiano dei Carabinieri sul territorio. La celebrazione del 212° anniversario assume quest’anno un significato ancora più profondo, coincidente con il 80° anniversario della Repubblica Italiana, un legame simbolico tra storia istituzionale e ruolo delle forze dell’ordine nella difesa della democrazia.

Il Villaggio Arma a Roma: un’immersione nel mondo dei Carabinieri

La “festa dell’Arma” non si limiterà a Reggio Calabria. Dal 4 al 7 giugno, nella capitale, all’interno di Villa Borghese, sarà allestito il “Villaggio Arma”, uno spazio interattivo pensato per far conoscere da vicino le attività dell’Arma dei Carabinieri. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare stand informativi, partecipare a incontri tematici e approfondire la storia e le missioni dell’istituzione.

La manifestazione si concluderà il 7 giugno con il tradizionale carosello del 4° Reggimento a cavallo nella scenografica Piazza di Siena, un momento di grande suggestione che unisce spettacolo e tradizione militare. Questo evento rappresenta un’occasione unica per i cittadini di entrare in contatto diretto con la realtà dell’Arma, osservando da vicino la professionalità e il rigore dei suoi membri.

Un anniversario tra memoria, celebrazione e innovazione

L’anniversario dei Carabinieri si conferma un appuntamento significativo per l’intera comunità nazionale, capace di coniugare il ricordo storico con momenti di grande visibilità pubblica. La presenza di figure istituzionali di rilievo come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni testimonia il valore strategico e simbolico dell’Arma dei Carabinieri nella vita del Paese.

Con celebrazioni che si estendono da Reggio Calabria a Roma, tra parate e stand interattivi, il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri rappresenta un’occasione imperdibile per cittadini e appassionati di storia e cultura militare, confermando il ruolo centrale dei Carabinieri nella sicurezza e nell’identità nazionale.