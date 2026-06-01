Reggio Calabria, prove sul Lungomare per la Festa dei Carabinieri: cresce l’attesa per Meloni, Crosetto e Tajani | FOTO

Cresce l’attesa a Reggio Calabria per la Festa Nazionale dei Carabinieri, in programma il 5 giugno nella splendida cornice del Lungomare Falcomatà. La città dello Stretto si avvicina a un appuntamento di grande valore istituzionale, civile e simbolico, destinato a richiamare l’attenzione nazionale su uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo. Questa mattina, all’Arena dello Stretto, si sono svolte le prove in vista della cerimonia. Sotto gli occhi di tanti curiosi, residenti e passanti, l’area del Lungomare ha iniziato a mostrare concretamente il volto dell’evento: spazi delimitati, allestimenti, strutture tecniche e movimenti organizzativi che raccontano la portata straordinaria della manifestazione. Una macchina complessa, ormai entrata nella fase più delicata, che sta trasformando il cuore della città in un grande palcoscenico istituzionale affacciato sul mare.

Prove all’Arena dello Stretto sotto gli occhi dei curiosi

Le immagini delle prove di questa mattina restituiscono il clima di attesa che si respira sul Lungomare di Reggio Calabria. L’area dell’Arena Ciccio Franco, con l’affaccio diretto sulla Sicilia, è già al centro delle attività preparatorie per accogliere reparti, autorità, delegazioni e cittadini in occasione della celebrazione dell’Arma dei Carabinieri.

Tanti curiosi si sono fermati a osservare i preparativi, attratti dalla presenza delle strutture e dall’imponenza dell’allestimento. Il Lungomare, da sempre simbolo identitario della città, si conferma così il luogo scelto per una manifestazione che unisce memoria, legalità e senso dello Stato. La cerimonia del 5 giugno rappresenterà infatti un momento di particolare rilievo per Reggio Calabria, chiamata a ospitare un evento nazionale in una cornice scenografica unica.

Meloni, Crosetto e Tajani attesi a Reggio Calabria

L’appuntamento assume un peso ancora maggiore per la presenza attesa delle massime autorità del Governo. A Reggio Calabria sono attesi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, in una giornata che porterà la città al centro della scena istituzionale italiana.

La presenza del premier e dei vertici del Governo conferisce alla Festa dei Carabinieri un significato politico e simbolico di primo piano. Reggio Calabria si prepara dunque a vivere una giornata storica, con un dispositivo organizzativo e di sicurezza calibrato sulla rilevanza degli ospiti istituzionali e sull’importanza dell’evento. Il Lungomare Falcomatà diventerà per un giorno il cuore delle celebrazioni nazionali dedicate all’Arma.

Lungomare blindato e grande macchina organizzativa

In vista della cerimonia, la città è interessata da una massiccia organizzazione logistica e da misure di sicurezza straordinarie. Il Lungomare Falcomatà e le aree limitrofe sono al centro di un’attività coordinata che coinvolge istituzioni, forze dell’ordine, tecnici e operatori impegnati negli allestimenti e nella gestione dell’evento.

La presenza di alte cariche dello Stato impone infatti un assetto particolarmente rigoroso, con controlli, delimitazioni e accorgimenti necessari a garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza. I preparativi visibili in queste ore confermano la complessità dell’appuntamento e il livello di attenzione riservato a una celebrazione che avrà una forte risonanza nazionale.

Reggio Calabria protagonista nel segno dell’Arma

La Festa Nazionale dei Carabinieri rappresenta per Reggio Calabria un’occasione di grande visibilità e, allo stesso tempo, un momento di riconoscimento del legame profondo tra la città e l’Arma dei Carabinieri. Il territorio reggino ospita una delle realtà formative più importanti dell’Arma, la Scuola Allievi Carabinieri, punto di riferimento per generazioni di militari chiamati a servire lo Stato in tutta Italia.

Il 5 giugno, il Lungomare diventerà così il luogo in cui celebrare il valore del servizio, della legalità e della presenza quotidiana dei Carabinieri accanto ai cittadini. Le prove di questa mattina hanno già acceso la curiosità e l’orgoglio dei reggini, in attesa di una giornata che si annuncia solenne, partecipata e destinata a restare nella memoria della città.

Un evento storico affacciato sullo Stretto

Con l’avvicinarsi della cerimonia, Reggio Calabria si prepara a vivere ore di grande fermento. L’Arena dello Stretto, il mare, la vista sulla Sicilia e la presenza delle più alte autorità dello Stato faranno da cornice a un appuntamento che unisce istituzioni, memoria e identità nazionale.

La città si mostra pronta ad accogliere la Festa dei Carabinieri con l’emozione delle grandi occasioni. Dopo le prove di questa mattina, seguite da tanti curiosi, cresce l’attesa per il 5 giugno, quando il Lungomare Falcomatà diventerà il centro simbolico del Paese nel segno dell’Arma, della legalità e del profondo legame tra Reggio Calabria e lo Stato.