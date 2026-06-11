Reggio Calabria, clamoroso ribaltone a 17 giorni dalle elezioni: cambia un Consigliere alla vigilia della proclamazione

Il ribaltone è clamoroso. Ma per la tempistica, più che per la notizia in sé. A oltre due settimane dalle elezioni di Reggio Calabria, per la precisione dopo 17 giorni, c’è un cambio tra le fila dei Consiglieri Comunali e riguarda la Maggioranza. Gli ultimi controlli legati alle preferenze, e dunque ai nomi, non ai seggi, che restano invariati dopo il colpo di coda di Pazzano, hanno consentito a Rocco Lascala di avere la meglio di Antonino Zimbalatti, a cui è stato soffiato il posto in Consiglio per appena tre voti. Lo stimato dottore, già Assessore e Consigliere, era davanti per pochissimo, alla luce di un combattuto testa a testa per il quinto e ultimo seggio di Forza Italia, il partito con il maggior consenso – insieme alla lista Cannizzaro Sindaco – della coalizione del neo primo cittadino.

Gli ultimi controlli però hanno cambiato le carte in tavola: sarà Lascala a entrare in Consiglio. E’ possibile, anzi molto probabile, che Zimbalatti entri a far parte lo stesso dell’Aula Battaglia di Palazzo San Giorgio. Cannizzaro, infatti, potrebbe pescare dagli eletti azzurri forzisti per la Giunta, liberando così almeno un posto per il primo dei non eletti della stessa lista, Zimbalatti appunto (qualora i posti fossero due, entrerebbe anche Pasquale Imbalzano, settimo e secondo dei non eletti).

Al di là di questo, tuttavia, è abbastanza assurdo raccontare ancora di controlli e verifiche dopo oltre due settimane dalle elezioni. Tanto, troppo, il tempo trascorso per un lavoro diventato sempre più complesso, anche e soprattutto per la lentezza e gli errori commessi da scrutatori e Presidenti di seggio in fase di scrutinio, condizioni che hanno rallentato la macchina organizzativa delle Commissioni, fino a oggi ancora costrette a verificare i dati relativamente alle preferenze.

Precisiamo, e ricordiamo, che questa notizia non cambia la ripartizione dei seggi in Consiglio: Forza Italia avrà sempre cinque seggi, la Maggioranza ne avrà 23 e non più 24, dopo il colpo di coda di Pazzano, che ha soffiato un seggio alla squadra che appoggerà il Sindaco, entrando come nono Consigliere di Opposizione. Tutti e 32 i Consiglieri verranno proclamati formalmente domani, nella cerimonia che si terrà a Palazzo San Giorgio alle ore 18.30. Sarà l’ultimo passaggio prima del primo Consiglio Comunale, in attesa che il neo Sindaco ufficializzi la Giunta.