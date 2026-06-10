Reggio Calabria, tutto pronto per la proclamazione dei Consiglieri Comunali eletti

Venerdì 12 giugno, alle ore 18:30, si terrà la cerimonia ufficiale di proclamazione formale dei consiglieri comunali eletti a Reggio Calabria. Saranno proclamati tutti i 32 consiglieri comunali più votati alle ultime elezioni, destinati a comporre la nuova Aula di Palazzo San Giorgio. La nuova composizione del Consiglio comunale prevede 23 consiglieri di maggioranza e 9 consiglieri di minoranza. Si tratta del passaggio istituzionale che rende formale il quadro uscito dalle urne, dopo la fase dello scrutinio e dopo le verifiche successive sui verbali.

La proclamazione arriva a circa una settimana dagli ultimi controlli sugli scrutini, che hanno avuto un peso decisivo nella definizione finale dell’Aula. Il dato politico più rilevante riguarda infatti l’ingresso in Consiglio comunale di Saverio Pazzano, che ha conquistato il seggio per una manciata di voti. Il controllo dei voti ha modificato l’assetto iniziale, facendo scattare il seggio per Pazzano al posto di Emiliano Imbalzano, secondo eletto di Alternativa Popolare. Una variazione che ha inciso anche sugli equilibri numerici del Consiglio, portando la ripartizione definitiva a 23 consiglieri di maggioranza e 9 di minoranza.

Con la proclamazione formale dei 32 eletti si chiude dunque la fase elettorale e si apre quella istituzionale della nuova consiliatura. Dopo giorni di attesa, verifiche e conteggi, il Consiglio comunale di Reggio Calabria assume la sua composizione ufficiale. Il passaggio di venerdì rappresenta anche il primo atto formale verso l’avvio dei lavori dell’Aula, chiamata a insediarsi con una maggioranza ampia e con una minoranza rafforzata dall’ingresso di Pazzano, maturato soltanto al termine degli ultimi controlli sugli scrutini.

I nomi dei Consiglieri eletti

I 23 consiglieri comunali di centrodestra:

Antonino Maiolino (Forza Italia – 49 anni)

(Forza Italia – 49 anni) Federico Milia (Forza Italia – 31 anni)

(Forza Italia – 31 anni) Giuseppe Eraclini (Forza Italia – 71 anni)

(Forza Italia – 71 anni) Paolo Paviglianiti (Forza Italia – 55 anni)

(Forza Italia – 55 anni) Antonino Zimbalatti (Forza Italia – 76 anni) / Rocco Lascala (Forza Italia – 62 anni)

(Forza Italia – 76 anni) / (Forza Italia – 62 anni) Paolo Bilardi (Cannizzaro Sindaco – 26 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 26 anni) Nicola Zera Falduto (Cannizzaro Sindaco – 25 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 25 anni) Fabio Colella (Cannizzaro Sindaco – 51 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 51 anni) Manuela Iatì (Cannizzaro Sindaco – 23 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 23 anni) Stefano Vilasi (Cannizzaro Sindaco – 33 anni)

(Cannizzaro Sindaco – 33 anni) Demetrio Marino (Fratelli d’Italia – 52 anni)

(Fratelli d’Italia – 52 anni) Serena Mangano (Fratelli d’Italia – 44 anni)

(Fratelli d’Italia – 44 anni) Giuseppe Bilardi (Fratelli d’Italia – 35 anni)

(Fratelli d’Italia – 35 anni) Daniela De Blasio (Fratelli d’Italia – 62 anni)

(Fratelli d’Italia – 62 anni) Luisa Curatola (Reggio Futura – 57 anni)

(Reggio Futura – 57 anni) Marco Parisi (Reggio Futura – 34 anni)

(Reggio Futura – 34 anni) Filomena Iatì (Reggio Futura – 40 anni)

(Reggio Futura – 40 anni) Antonino Caridi (Lega – 54 anni)

(Lega – 54 anni) Giuseppe De Biasi (Lega – 43 anni)

(Lega – 43 anni) Massimo Ripepi (Alternativa Popolare – 56 anni)

(Alternativa Popolare – 56 anni) Mario Cardia (Noi Moderati – 40 anni)

(Noi Moderati – 40 anni) Miriam Pitasi (Insieme si può – 29 anni)

(Insieme si può – 29 anni) Gianluca Califano (Azione – 40 anni)

I 9 consiglieri comunali di centrosinistra: