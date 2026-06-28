Reggio Calabria attende Lotito: pronta la conferenza a 3. E spuntano i retroscena sull’acquisizione della Reggina

Tutto pronto, o quasi, per l’arrivo di Claudio Lotito a Reggio Calabria. Finalizzata, a Roma, l’acquisizione della società nei giorni scorsi, il patron della Lazio è atteso in riva allo Stretto per dare inizio a una nuova era che possa, finalmente, restituire lustro alla Reggina e farla emergere dalle sabbie mobili della Serie D alle quali era stata condannata dall’amministrazione Falcomatà e dalla gestione fallimentare di Nino Ballarino. È attesa in settimana la conferenza stampa, data da decidere tra martedì e venerdì, che vedrà protagonisti, oltre a Lotito, anche il patron uscente Ballarino e il sindaco Francesco Cannizzaro, intercessore nell’operazione.

I retroscena sull’acquisizione della Reggina: cifra, società e le parole di Cannizzaro

“Ho detto che Reggio Calabria è la più bella città del mondo, la verità“. Il biglietto da visita che Cannizzaro ha mostrato a Lotito per convincerlo. “Lotito è entusiasta ed è già al lavoro per formare l’organigramma e la squadra. Un progetto veramente visionario, futuristico e non solo sportivo ma sociale, culturale, di appartenenza. Guarda lontano e dovrà portare la nostra squadra ai livelli che merita“, ha dichiarato il sindaco.

Pochi i dettagli sull’organigramma societario e tecnico: dovrebbero essere uomini vicini a Lotito, per questo il destino di mister Torrisi sembra segnato e con una particolare prospettiva sulla parte opposta dello Stretto. Intanto, l’acquisizione della Reggina (si parla di 1.5 milioni circa), è avvenuta attraverso la società Reghium Srl, di nuovo conio, e la Snam Lazio Sud, tra le società storiche della holding Lotito.

Priorità al rifacimento dei campi del Sant’Agata e al manto erboso del Granillo, abbandonati da qualche mese. Cannizzaro, sulla questione, conclude: “ci faremo trovare pronti, non possiamo far trovare il nuovo acquirente della Reggina spiazzato da questa situazione. Lavoro per garantire tutto questo“.