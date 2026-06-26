Reggina, Cannizzaro torna da Roma dopo la firma: “Lotito è carichissimo, il nuovo progetto sarà visionario e futuristico” | INTERVISTA

Francesco Cannizzaro è tornato a Reggio Calabria. E non è stato un ritorno qualunque. Il Sindaco ha fatto ritorno da Roma, dove questo pomeriggio Claudio Lotito ha apposto la firma per l’acquisto della Reggina. Il primo cittadino ha annunciato l’ufficialità della trattativa in una foto social che lo ritrae in mezzo tra l’imprenditore romano e l’uscente Nino Ballarino. Questa sera, intorno alle 23, Cannizzaro è arrivato all’Aeroporto dello Stretto ed è stato subito intercettato dalla stampa presente, per parlare per la prima volta pubblicamente dopo l’ufficialità della notizia.

“Sono molto contento che sia finita così, ma non poteva finire diversamente, è stata una lunga e complessa trattativa legata a questioni evidentemente tecniche che sono state abbondantemente e serenamente superate dalle parti. Grazie a tutti, consentitemi di ringraziare Claudio Lotito per la disponibilità che ha dimostrato sin da subito ma anche Nino Ballarino, con il quale abbiamo capito che era un obiettivo che dovevamo perseguire tutti quanti insieme. Dico e parlo al plurale perché anche le istituzioni hanno fatto la propria parte, quindi io ho fatto un po’ da mediatore tra le parti, abbiamo lavorato, abbiamo già creato un bellissimo progetto. La cosa che vi posso dire è che c’è Claudio Lotito che è entusiasta, è carichissimo e sta già al lavoro per formare quello che è l’organigramma ed evidentemente già la squadra. Non aggiungo altro perché ci ritroveremo nei prossimi giorni insieme a loro per dettagliare alla comunità, alla nostra città e a tutti i tifosi quello che è il progetto che evidentemente guarda al futuro in maniera assolutamente determinata ed entusiasta”.

Al Sindaco viene chiesto se è vero che qualche minuto prima delle firme ci sia stato un momento di fibrillazione, era venuta fuori la firma già effettuata e invece fino all’ultimo si è dovuto faticare. In questo senso Cannizzaro è stato determinante. “Confermo – ha detto il Sindaco – ma quando io faccio riferimento ad alcuni passaggi tecnici e quindi ad alcune questioni legate al tecnicismo, dico la realtà. Quindi è vero, ma poi l’intelligenza, la professionalità anche di coloro i quali hanno assistito le parti, hanno fatto sì che si potessero superare questi aspetti anche con il minimo di impasse che si era creato, ma la determinazione delle parti del sottoscritto era evidentemente tanta e quindi tutte queste componenti hanno consentito il raggiungimento credo di un grande obiettivo” ha aggiunto.

Quale obiettivo? “Quello di avere oggi un progetto che è credibile, che è forte e che è frutto anche di una base solida. Ribadisco che il nuovo progetto è veramente visionario, futuristico, non solo sportivo ma sociale, culturale, che guarda lontano e che dovrà portare la nostra squadra ai livelli che merita”.