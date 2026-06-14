Reggina, Rizzetta: “Praticò? Non sarebbe corretto speculare sui nomi. Sono concentrato sull’obiettivo” | INTERVISTA

Durante l’attesa finale dei play-off di basket tra la Viola e Avellino, sulle tribune del palazzetto reggino è apparso Matt Rizzetta. L’imprenditore italo-americano era accompagnato dal direttore generale della Reggina, Giuseppe Praticò. Rizzetta non si è sottratto alle domande dei giornalisti: “sono molto concentrato sull’obiettivo di acquisizione della Reggina e vi assicuro che per me sarebbe realizzare un sogno. Il mio rapporto con la famiglia Praticò? Non sarebbe corretto speculare sui nomi per una società che ancora non è mia. Sulla trattativa ci sono dei patti di riservatezza da rispettare e spero di chiudere a breve”.

Reggina, Rizzetta: “Reggio Calabria merita un progetto ambizioso”

“Reggio Calabria merita un progetto ambizioso. Sarò totalmente a disposizione e metterò il massimo dell’impegno per portare la Reggina dove merita. Ormai siamo alla fine di una trattativa che durava da tanto tempo e in settimana spero di chiudere. I giocatori? Non abbiamo individuato nessuna figura particolare in questo momento. Vediamo nei prossimi giorni”, conclude Rizzetta.