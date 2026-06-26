Reggina, il comunicato ufficiale del club: “cessione a Lotito per garantire futuro glorioso, nella trattativa Cannizzaro è stato fondamentale”

Con un comunicato stampa ufficiale inviato alla stampa, la Reggina Calcio comunica che “nel pomeriggio di oggi, a Roma, è stata definita la cessione della Reggina a una società facente riferimento al Gruppo del Presidente Claudio Lotito. L’operazione nasce dalla volontà di garantire al club amaranto continuità e nuove prospettive di crescita, nel rispetto della storia della Reggina e della passione per questo sport della gente di Reggio Calabria. Per raggiungere l’esito positivo di questa trattativa, fondamentale è stato l’apporto del sindaco di Reggio Calabria, l’onorevole Francesco Cannizzaro, trait d’union delle parti coinvolte. Il gruppo dirigente ringrazia i tifosi, le istituzioni e tutte le componenti che hanno accompagnato il percorso societario, formulando alla nuova proprietà i migliori auguri di buon lavoro“.

Sono queste le ultime parole ufficiali su comunicato stampa della Reggina di Ballarino, in attesa della conferenza ufficiale con cui la prossima settimana tutti i protagonisti dell’operazione (Lotito, Ballarino e Cannizzaro) incontreranno i giornalisti.