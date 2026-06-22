Messina, entro i primi di luglio l’insediamento del nuovo consiglio comunale

A Messina è arrivata finalmente la proclamazione del Consiglio comunale dopo le amministrative del 24 e 25 maggio. Si tratta del passaggio istituzionale che apre la strada all’avvio della nuova fase politica e amministrativa dell’aula consiliare cittadina. La proclamazione consente infatti di procedere verso il primo appuntamento ufficiale della nuova legislatura consiliare: la seduta d’insediamento. È questo il momento in cui il nuovo Consiglio comunale di Messina potrà iniziare formalmente il proprio percorso istituzionale.

La convocazione della prima seduta entro quindici giorni

Il presidente uscente Nello Pergolizzi, ai microfoni di Strettoweb, ha spiegato che dovrà convocare entro quindici giorni la prima seduta d’insediamento, così come previsto dalla legge. Il passaggio è centrale perché, dopo la proclamazione, la convocazione della prima seduta rappresenta l’atto necessario per dare concreto avvio alla nuova legislatura consiliare. La tempistica indicata fissa quindi il quadro entro cui il nuovo Consiglio comunale sarà chiamato a riunirsi per la prima volta.

Prima seduta del Consiglio tra il 3 e il 4 luglio

Secondo quanto si presume, la prima seduta del Consiglio comunale di Messina dovrebbe svolgersi tra il 3 e il 4 luglio. Sarà quella l’occasione in cui l’aula potrà insediarsi ufficialmente e avviare i lavori della nuova legislatura. Dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la proclamazione del Consiglio rappresenta dunque il passaggio atteso per completare il percorso istituzionale successivo al voto. L’attenzione si sposta ora sulla convocazione della seduta d’insediamento, che dovrà avvenire nei tempi previsti.

Avvio della nuova legislatura consiliare

Con la convocazione della prima seduta, il Consiglio comunale a Messina entrerà formalmente nella nuova fase amministrativa. La proclamazione segna quindi il punto di partenza della legislatura consiliare, mentre la seduta d’insediamento ne costituirà il primo atto operativo. Il calendario resta legato all’obbligo di convocazione entro quindici giorni, come ricordato dal presidente uscente Nello Pergolizzi. La data più probabile, al momento, resta compresa tra il 3 e il 4 luglio, quando il nuovo Consiglio dovrebbe riunirsi per la prima volta dopo le amministrative.