Messina, avviata la procedura di morte cerebrale per la donna caduta al Policlinico: indagini sulla dinamica dell’incidente

È stata avviata la procedura di accertamento di morte cerebrale per la donna rimasta coinvolta nell’incidente avvenuto lo scorso giovedì al Policlinico di Messina, dopo la caduta dalle scale nei pressi del padiglione H. Le condizioni cliniche della paziente sono apparse fin da subito estremamente critiche, fino alla successiva evoluzione che ha portato all’attivazione del protocollo medico. La vicenda ha immediatamente attivato anche l’attenzione delle autorità, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare ogni eventuale profilo di responsabilità legato all’incidente.

La ricostruzione dell’incidente nei pressi del padiglione H

Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava nei pressi dell’ingresso del padiglione H quando si sarebbe verificato l’incidente. In quel momento, per cause ancora oggetto di verifica, alcune scatole sarebbero cadute da un carrello spinto da un addetto.

Nel tentativo di evitare l’impatto con il materiale caduto, la donna avrebbe perso l’equilibrio, precipitando lungo la scalinata che conduce al piazzale. La dinamica esatta resta comunque al centro delle verifiche delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire ogni passaggio dell’accaduto.

I soccorsi immediati e il trasferimento in Rianimazione

Subito dopo la caduta, la donna è stata prontamente assistita dal personale sanitario presente sul posto. Le condizioni sono apparse da subito molto gravi e si è reso necessario il trasferimento d’urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico Gaetano Martino.

Dopo le prime cure, la paziente è stata successivamente ricoverata nel reparto di Rianimazione, dove ha ricevuto tutte le terapie necessarie nel tentativo di stabilizzarne il quadro clinico. L’evoluzione delle condizioni ha poi portato all’avvio della procedura di accertamento di morte cerebrale, passaggio previsto nei casi di gravissima compromissione neurologica.

Indagini delle forze dell’ordine e sequestro del carrello

Parallelamente all’attività sanitaria, prosegue il lavoro investigativo delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica del sinistro avvenuto all’interno dell’area ospedaliera del Policlinico.

Tra gli elementi acquisiti dagli inquirenti figura anche il carrello coinvolto nell’episodio, che trasportava materiale destinato ai reparti e che è stato posto sotto sequestro. Il provvedimento rientra nelle attività di accertamento finalizzate a ricostruire con precisione quanto accaduto e a verificare eventuali anomalie nelle procedure di movimentazione dei materiali all’interno della struttura.

Accertamenti in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda

La vicenda resta ora al centro di un doppio livello di approfondimento: da un lato quello sanitario, legato alla delicata fase di accertamento delle condizioni cliniche della paziente, dall’altro quello investigativo, volto a definire con esattezza la sequenza dei fatti che hanno portato alla caduta.

Le autorità competenti proseguono nell’acquisizione di testimonianze e riscontri tecnici per ricostruire integralmente l’accaduto avvenuto al Policlinico, mentre resta alta l’attenzione sull’evoluzione della situazione.