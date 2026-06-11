Grave incidente al Policlinico di Messina: donna in condizioni critiche

Questa mattina, al Policlinico di Messina, si è verificato un terribile incidente che ha lasciato tutti senza parole. Una donna di 60 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di una caduta che hanno reso necessario il ricovero immediato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata colpita da alcune scatole. L’urto le avrebbe fatto perdere l’equilibrio, provocandone la caduta lungo le scale. La dinamica dell’incidente resta al momento al vaglio degli investigatori.

Soccorso immediato e condizioni della vittima

La donna è stata ricoverata viste le sue condizioni critiche. Al momento, la prognosi resta riservata. Il rapido intervento del personale medico ha rappresentato un elemento cruciale per stabilizzare la paziente e monitorarne i parametri vitali. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei corridoi e delle rampe del Policlinico di Messina, così come sulla gestione dei materiali e dei carrelli all’interno delle strutture ospedaliere.

Intervento delle forze dell’ordine e accertamenti

Sul luogo dell’accaduto sono prontamente intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato tutte le verifiche necessarie per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’attenzione si concentra su eventuali responsabilità e sulle misure di sicurezza adottate all’interno del noto ospedale messinese.