Dramma a Messina, è morta la donna caduta all’ingresso del Policlinico

È stata dichiarata ufficialmente morta nel pomeriggio la donna caduta due giorni fa dalle scale del Policlinico di Messina. Il decesso è sopraggiunto dopo una breve agonia, al termine di un quadro clinico apparso fin dall’inizio estremamente grave. La notizia segna l’epilogo di una vicenda drammatica avvenuta all’interno della struttura ospedaliera, dove la paziente era stata soccorsa immediatamente dopo la caduta e sottoposta a tutte le cure possibili nel tentativo di stabilizzarne le condizioni.

Le condizioni cliniche e i tentativi dei medici al Pronto Soccorso

Le ferite riportate dalla donna si sono rivelate da subito molto gravi. Il personale medico del Pronto Soccorso del Policlinico di Messina ha tentato ogni intervento possibile per salvare la paziente, prima del successivo trasferimento nel reparto di Rianimazione, dove è stata ricoverata in condizioni critiche.

Avviato l’iter per l’accertamento di morte cerebrale

Già nella mattinata era stato avviato l’iter per l’accertamento di morte cerebrale, una procedura prevista nei casi di gravissima compromissione delle funzioni neurologiche. Il percorso medico si è inserito nel contesto delle condizioni ormai disperate della paziente, ricoverata in Rianimazione dopo il trauma subito. L’avvio della procedura rappresentava già un segnale della criticità estrema del quadro clinico, poi culminato nel decesso ufficiale avvenuto nel pomeriggio.

Il cordoglio dell’AOU G. Martino di Messina

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina esprime “il più profondo cordoglio ai familiari della paziente ricoverata in Rianimazione e deceduta a seguito della caduta avvenuta all’ingresso del Padiglione H. Un sentimento espresso alla famiglia anche ieri nel corso di un incontro durante il quale il Direttore Amministrativo, Elvira Amata, e il Direttore Sanitario, Giuseppe Murolo, hanno voluto esprimere personalmente la propria vicinanza ai parenti della paziente”.