Malagò parla di Reggina: le parole del neo Presidente Figc su Lotito e multiproprietà

Giovanni Malagò è il nuovo Presidente della Figc. Con un plebiscito ha battuto Abete, ora è lui a succedere al dimissionario Gravina. Tra gli argomenti caldi c’è anche quello sulla multiproprietà, di grande interesse a Reggio Calabria in questi giorni, considerando l’imminente acquisto della Reggina da parte di Claudio Lotito (martedì la firma). Negli ultimi tempi si vocifera di una possibile modifica della norma, che oggi avrebbe scadenza 2028.

Il neo presidente federale oggi ha risposto in merito proprio alla Reggina e a Lotito, replicando alla domanda con una battuta: “penso che Lotito mi è venuto incontro, non ti voglio lasciare solo col problema Bari, quindi ecco il mio contributo alla causa (ride, ndr). Non mi sembra che oggi questa sia la priorità: la materia è del consiglio federale”. Da precisare che, storicamente, Malagò è favorevole alla multiproprietà.