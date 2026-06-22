Nessuna sorpresa, Giovanni Malagò è il nuovo Presidente della FIGC: battuto nettamente Abate

Come ampiamente previsto, Giovanni Malagò (era il favorito) è il nuovo presidente della Federcalcio. L’assemblea elettiva lo ha scelto con il 68,58% dei voti, pari a 343.084 preferenze, superando l’altro candidato, Giancarlo Abete, che ha ottenuto il 29,17%, pari a 145.936 voti. L’ex presidente del Coni e di Milano Cortina diventa così la nuova guida del calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, arrivate a seguito della mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali 2026. Subito dopo l’elezione, Malagò si è rivolto all’assemblea che lo ha appena eletto, sottolineando il senso di responsabilità per il nuovo incarico. “E’ veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso fare tutto”.