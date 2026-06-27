La Reggina torna su Sky Sport: il messaggio di Carminello su Lotito fa scuola a tanti tifosi

Da Nino Ballarino a Lotito. Potremmo già chiudere qui l’articolo. Inutile spiegare le differenze fra un maestro di scuola elementare portato a Reggio Calabria da un’amministrazione di Serie D, per restare allegramente in Serie D, guardando unicamente a interessi di partito ed egoismi personali; e un imprenditore che fa calcio in Serie A, ad alti livelli, da tanti anni. Inutile ovunque, probabilmente, ma non a Reggio Calabria. Perchè per 3 anni, i tifosi della Reggina si sono fatti abbindolare dalle bugie di Falcomatà, dai 10 anni di Serie D di Brunetti, dalle interviste di Versace che si improvvisava DS, DT, DG dopo aver finito di improvvisarsi FF.

Fortunatamente, sempre più tifosi, con il passare del tempo, hanno iniziato a ricredersi. È anche grazie a loro se oggi la Reggina è passata a Claudio Lotito chiudendo, con una magistrale operazione firmata dal sindaco Cannizzaro, i 3 anni più bui della storia amaranto.

Il messaggio di Carminello fa scuola a tanti tifosi: “da un massimo di Tutto Reggina a Sky Sport è un attimo. Lo spessore del calcio lo vedi soprattutto da questi dettagli. Della multiproprietà avremo tempo e modo. Intanto, a Reggio si riparla di calcio“. Dettagli sì, ma di un certo peso; stoppate sul nascere le polemica sulla multiproprietà; il calcio a Reggio Calabria torna al centro e smette di essere ostaggio della politica. Le priorità.

E davvero, per quanto bastasse poco per rendersi conto della situazione, l’assuefazione alla quale erano stati costretti i reggini, faceva sembrare quasi normale che la Reggina fosse in mano a una banda di dilettanti incapaci anche solo di sfiorare il primo posto, mai vicini alla promozione, sempre primi, invece, nella classifica delle balle e del fumo negli occhi.

Oggi la Reggina torna nei titoli di Sky Sport. Con Lotito ne parla la stampa nazionale, dopo anni di silenzio totale. Del resto, perchè i grandi giornali dovrebbero parlare di Ballarino, di Praticò, di una squadra costretta a giocare con il Castrumfavara? I tifosi tornano a sperare, a sognare un futuro roseo, a sorridere. Dalle ultime elezioni sono attitudini che si ripetono con una certa frequenza a cui i reggini ‘rischiano’ di abituarsi.