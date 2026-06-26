Da 3 anni di umiliazioni alla nuova era Lotito: così la Reggina torna protagonista dei media nazionali

L’ultima volta, tre anni fa. Era l’anno di Pippo Inzaghi, di una Serie A sfiorata e di una grande cavalcata fino a quel gennaio. Poi il vuoto, le prime figuracce, la discesa agli inferi della Serie D e il totale anonimato. Umiliante. Nessuno più parlava di Reggina, a livello nazionale. E non poteva essere altrimenti, nella situazione vissuta in questi tre anni. Figuracce, risultati clamorosi, squadre di paese abituate a sbancare il Granillo, il primo posto mai conquistato in tre anni, dichiarazioni fuori luogo. Un disastro. La Reggina, per tre anni, è scomparsa dal panorama mediatico sportivo nazionale. Sì, la Reggina, quella Reggina che negli anni d’oro di Lillo Foti faceva parlare di sé non solo in Italia, non solo in Europa ma anche oltre i confini continentali, se pensiamo alle colonie giapponesi sullo Stretto ad ammirare Shunsuke Nakamura.

Oggi, a dir la verità già da qualche settimana, la Reggina è tornata a finire sulle cronache nazionali. Il culmine, nella giornata odierna, con la firma ufficiale di Claudio Lotito, che attraverso un gruppo a lui vicino acquisisce il club amaranto. A parlarne, buona parte dei quotidiani nazionali sportivi e non. Lo fa da tempo il Corriere dello Sport, lo ha fatto anche il Messaggero oggi, così come la Gazzetta dello Sport. A scrivere dell’ufficialità poi, tra gli altri, anche Ansa, Adnkronos, Sky Tg 24, Fanpage. La Reggina torna ad avere una sua importanza, torna ad essere attenzionata a livello nazionale. Nell’obiettivo che ben presto, il prima possibile, possa tornare a farlo anche per i risultati sul campo.