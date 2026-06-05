Il Ministro Calderone fa gli auguri al neo Sindaco Cannizzaro: “lo ringrazio e lo saluto, è iniziato il suo percorso”

“Ringrazio e saluto il neo Sindaco di Reggio Calabria, a cui auguro buon lavoro, perché è iniziato il suo percorso”. Così il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, ne ha approfittato per congratularsi con il nuovo primo cittadino della città dello Stretto, Francesco Cannizzaro, in occasione di un vertice in Prefettura sul caporalato, alla luce della tragedia di Amendolara di qualche giorno fa. Il Ministro era presente questa mattina, insieme ad altri rappresentanti importanti dello Stato – su tutti il Premier Giorgia Meloni – in occasione della Festa dell’Arma dei Carabinieri, tenutasi per la prima volta fuori Roma.