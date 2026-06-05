Festa dei Carabinieri a Reggio Calabria, l’arrivo del neo sindaco Francesco Cannizzaro sul Lungomare tra abbracci e selfie | VIDEO

Momenti di entusiasmo questa mattina sul Lungomare di Reggio Calabria per l’arrivo del neo sindaco Francesco Cannizzaro, presente alla Festa dei Carabinieri in una delle sue prime uscite pubbliche dopo l’insediamento ufficiale. Il primo cittadino, che proprio ieri ha preso possesso del suo ruolo a Palazzo San Giorgio, ha raggiunto l’area della cerimonia tra l’affetto dei cittadini e l’attenzione dei presenti. L’arrivo di Cannizzaro ha richiamato subito curiosità e partecipazione. Prima di raggiungere il palco delle autorità, il sindaco si è fermato con diverse persone che hanno voluto salutarlo, stringergli la mano e scattare una foto ricordo in una mattinata particolarmente significativa per la città e per l’Arma dei Carabinieri.

Particolarmente significativo il momento in cui il Sindaco ha accolto il premier Giorgia Meloni con una calorosa stretta di mano, accanto al governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Abbracci e selfie per il neo sindaco di Reggio Calabria

Il clima sul Lungomare è stato quello delle grandi occasioni. Il neo sindaco di Reggio Calabria è stato accolto da abbracci, strette di mano e tanti selfie, segno di una partecipazione popolare che ha accompagnato l’inizio del suo nuovo percorso istituzionale. Un’accoglienza calorosa, arrivata nel cuore di una cerimonia nazionale che ha portato la città al centro dell’attenzione. Cannizzaro si è intrattenuto per alcuni minuti con cittadini, rappresentanti istituzionali e presenti alla manifestazione, prima di prendere posto nell’area riservata alle autorità. La sua presenza alla Festa dell’Arma dei Carabinieri assume un valore simbolico anche per il momento politico-amministrativo vissuto da Reggio Calabria, con l’avvio della nuova fase a Palazzo San Giorgio.

Prima uscita istituzionale dopo l’insediamento a Palazzo San Giorgio

L’arrivo sul Lungomare Falcomatà rappresenta una delle prime immagini pubbliche di Francesco Cannizzaro sindaco, dopo l’insediamento avvenuto ieri a Palazzo San Giorgio. La partecipazione alla cerimonia dell’Arma ha offerto l’occasione per un primo contatto diretto con la città in un contesto istituzionale di grande rilievo. La Festa dei Carabinieri a Reggio Calabria ha richiamato autorità civili, militari e religiose, trasformando il Lungomare in uno scenario solenne e partecipato. In questo contesto, la presenza del nuovo sindaco ha rappresentato anche un segnale di continuità istituzionale e di vicinanza alle forze dell’ordine, chiamate ogni giorno a garantire sicurezza, legalità e presidio del territorio.

Reggio Calabria protagonista nella giornata dell’Arma

La giornata dedicata all’Arma dei Carabinieri conferma il ruolo centrale di Reggio Calabria in un appuntamento dal forte valore civile e simbolico. Il Lungomare, affollato e partecipe, ha fatto da cornice all’arrivo delle autorità e alla presenza del nuovo primo cittadino, accolto con calore prima dell’inizio dei momenti ufficiali della cerimonia. Per Cannizzaro, appena insediato alla guida della città, la partecipazione alla Festa dei Carabinieri rappresenta un passaggio significativo nel rapporto con la comunità reggina. Un debutto istituzionale segnato dall’abbraccio dei cittadini, dai selfie e da un clima di attenzione verso una giornata che unisce memoria, legalità e senso dello Stato.