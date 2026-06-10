Gli stadi dei Mondiali 2026: il Colosseo messicano, un ferro di cavallo, i teatri del Super Bowl e c’è pure la F1 | FOTO

I Mondiali 2026 si preparano a inaugurare una nuova era nella storia del calcio internazionale. Per la prima volta, il torneo sarà organizzato da tre Paesi, con Canada, Messico e Stati Uniti pronti ad accogliere tifosi, squadre e appassionati in un’edizione destinata a lasciare il segno. La Coppa del Mondo FIFA 2026 sarà un’edizione senza precedenti, capace di unire tre nazioni del Nord America in un unico grande progetto sportivo e culturale. Canada, Messico e Stati Uniti ospiteranno il torneo più grande del pianeta, mettendo in campo città iconiche, impianti moderni, stadi storici e scenari urbani di grande fascino.

Questa edizione rappresenta un passaggio fondamentale per il calcio mondiale, perché per la prima volta tre Paesi collaborano nell’organizzazione di un evento di tale portata. Il risultato sarà un mosaico di culture, paesaggi e tradizioni che accompagnerà ogni fase del torneo, dalle partite della fase a gironi fino agli incontri decisivi.

La Coppa del Mondo FIFA 26 sarà anche la più estesa e inclusiva di sempre. Le squadre si sfideranno in più città e in contesti profondamente diversi tra loro, offrendo ai tifosi un’esperienza che andrà oltre il campo da gioco.

Ogni città porterà nel Mondiale la propria identità. Toronto e Vancouver rappresenteranno il volto canadese del torneo, con stadi già legati a eventi FIFA e alla crescita del calcio nazionale. Città del Messico, Guadalajara e Monterrey offriranno storia, passione e modernità, confermando il peso del Messico nella cultura calcistica internazionale. Le sedi statunitensi, da Atlanta a New York / New Jersey, da Dallas a Los Angeles, da Miami a Seattle, daranno al torneo una dimensione spettacolare, urbana e globale.

Gli stadi dei Mondiali 2026: i teatri del calcio Canada, Messico e USA

Il calendario completo della Coppa del Mondo FIFA 2026 coinvolgerà complessivamente 16 stadi, il numero più alto dai tempi di Corea/Giappone 2002. Gli impianti selezionati rappresentano il meglio dell’architettura sportiva nordamericana, tra strutture di nuova generazione, arene polifunzionali e stadi entrati nella storia del calcio.

Ogni sede racchiude una propria identità. Alcuni impianti hanno ospitato finali mondiali, altri sono diventati simboli della cultura sportiva locale, altri ancora si distinguono per innovazione, sostenibilità e capacità di accogliere grandi eventi internazionali. Insieme formeranno la cornice dei Mondiali 2026, un torneo pensato per valorizzare non solo il calcio, ma anche il patrimonio urbano e culturale delle città ospitanti.

Gli Stadi del Canada

Toronto Stadium: il simbolo del ritorno del Canada ai Mondiali

Il Toronto Stadium, situato a Toronto, Ontario, ha una capacità di 45.000 spettatori. Inaugurato nel 2007, ospiterà cinque partite della fase a gironi e una partita dei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 26.

Lo stadio è stato costruito appositamente per ospitare la Coppa del Mondo FIFA U-20 2007, torneo in cui l’Argentina trionfò in finale e in cui Sergio Aguero conquistò il Golden Ball e il Golden Foot. L’impianto si distingue per una tettoia in stile Premier League inglese e per tribune ripide alle due estremità del campo, caratteristiche che contribuiscono a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Il Toronto Stadium è anche legato a uno dei momenti più importanti della storia recente della nazionale canadese. Qui il Canada ha battuto la Giamaica nelle qualificazioni al Mondiale in Qatar, conquistando il pass per la sua ultima partecipazione alla Coppa del Mondo e mettendo fine a 36 anni di assenza dal torneo. La sede tornerà così al centro del calcio internazionale dopo aver ospitato anche la Coppa del Mondo FIFA U-20 Femminile nel 2014.

BC Place Vancouver: dall’MLS alla tripletta di Carli Lloyd

Il BC Place Vancouver, situato a Vancouver, British Columbia, ha una capacità di 54.000 spettatori. Inaugurato nel 1983, ospiterà cinque partite della fase a gironi, una dei sedicesimi di finale e una degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Giunto al suo quarantesimo anno di vita, il BC Place Vancouver resta una struttura architettonica di grande impatto, posizionata sulle rive dell’insenatura di False Creek. L’area è stata recentemente sottoposta a lavori di ristrutturazione ed è oggi la casa dei Vancouver Whitecaps della MLS e dei BC Lions della Canadian Football League.

Tra i momenti più memorabili vissuti in questo impianto spicca la finale della FIFA Women’s World Cup 2015, quando gli Stati Uniti sconfissero il Giappone per 5-2. La tripletta di Carli Lloyd nei primi 15 minuti rese quella partita una delle finali più iconiche nella storia del calcio femminile. Per Vancouver, la Coppa del Mondo FIFA 26 rappresenterà una nuova occasione per confermare il proprio ruolo nel panorama calcistico internazionale.

Gli stadi del Messico

L’Azteca: il Colosseo del calcio mondiale

Lo stadio Azteca situato a Città del Messico, ha una capacità di 83.000 spettatori. Inaugurato nel 1966, ospiterà tre partite della fase a gironi, una dei sedicesimi di finale e una degli ottavi di finale.

Definito un vero e proprio Colosseo del calcio, lo stadio di Mexico City sarà il primo impianto a ospitare tre edizioni della Coppa del Mondo FIFA. Qui si sono disputate le finali dei Mondiali del 1970 e del 1986, vinte rispettivamente dalle squadre guidate da Pelé e Diego Armando Maradona, due figure leggendarie della storia del calcio. L’impianto è tanto caro al calcio italiano per la semifinale dei Mondiali del 1970, vinta dall’Italia per 4-3 sulla Germania in una partita iconica passata alla storia come “La partita del Secolo“.

Lo stadio è la casa di Club America, Cruz Azul e della nazionale messicana. In passato ha ospitato anche Pumas, Atlante, Atletico Espanyol e Necaxa. Nel 2011 è stato sede della finale della Coppa del Mondo FIFA U-17, davanti a 98.943 spettatori, record di presenze nella storia del prestigioso torneo giovanile. Per la Coppa del Mondo FIFA 2026, Città del Messico offrirà una delle cornici più cariche di storia e significato.

Estadio Guadalajara: design spettacolare e tradizione messicana

L’Estadio Guadalajara, situato a Zapopan, Jalisco, ha una capacità di 48.000 spettatori. Inaugurato nel 2010, ospiterà quattro partite della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Costruito su un terreno rialzato e caratterizzato da un design sferico simile a un anfiteatro, l’Estadio Guadalajara è uno degli impianti più riconoscibili tra quelli scelti per il torneo. La sua architettura appariscente lo rende una sede ideale per valorizzare la dimensione spettacolare del Mondiale.

Lo stadio ospita il C.D. Guadalajara, club che vi ha ottenuto successi sia nel calcio maschile sia in quello femminile. Nel 2011 l’impianto è stato una delle sedi principali della Coppa del Mondo FIFA U-17 e ha ospitato anche i Giochi Panamericani nello stesso anno. Guadalajara porterà nella FIFA World Cup 2026 il calore, i colori e la tradizione calcistica del Messico.

Estadio Monterrey: tecnologia e sostenibilità al servizio del calcio

L’Estadio Monterrey, situato a Guadalupe, Nuevo Leon, ha una capacità di 53.500 spettatori. Inaugurato nel 2015, ospiterà tre partite della fase a gironi e una dei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 26.

Casa del Monterrey nella Liga MX, lo stadio è una meraviglia moderna dotata di soluzioni energetiche compatte e tecniche all’avanguardia. Dopo la sua inaugurazione, è stato il primo impianto nelle Americhe a ottenere la certificazione d’argento del Leadership in Energy & Environmental Design, confermando la propria attenzione alla sostenibilità.

Oltre alle partite del Monterrey, l’impianto ha ospitato otto gare della CONCACAF Women’s Championship 2022, compresa la finale vinta dagli Stati Uniti contro il Canada per 1-0. Sul fronte degli eventi musicali, Coldplay, Bad Bunny e Justin Bieber si sono esibiti a Monterrey nel decennale della sua apertura. L’Estadio Monterrey sarà quindi una delle sedi più moderne e versatili del Mondiale.

Gli stadi degli USA

Atlanta Stadium: una semifinale nello stadio che ha ospitato MLS, concerti e Super Bowl

L’Atlanta Stadium, situato ad Atlanta, Georgia, ha una capacità di 75.000 spettatori. Inaugurato nel 2017, ospiterà cinque partite della fase a gironi, una dei sedicesimi di finale, una degli ottavi di finale e una semifinale della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Progettato pensando ai tifosi, lo stadio di Atlanta offre un’esperienza spettacolare. Con un’altezza superiore ai 90 metri, un tetto retrattile unico nel suo genere e un display video a 360 gradi, è stato definito lo stadio più sostenibile del mondo.

L’impianto ospita l’Atlanta United della MLS e gli Atlanta Falcons della NFL. Dalla sua apertura ha accolto alcuni dei più grandi eventi sportivi degli Stati Uniti, tra cui l’MLS All-Star Game, il College Football Play-off National Championship Game, il Super Bowl LIII, numerose amichevoli internazionali e concerti di superstar mondiali. La semifinale prevista ad Atlanta renderà questa sede una delle più importanti dell’intero torneo.

Boston Stadium: il più grande tabellone video da stadio ad alta definizione degli USA

Il Boston Stadium, situato a Foxborough, Massachusetts, ha una capacità di 65.000 spettatori. Inaugurato nel 2002, ospiterà cinque partite della fase a gironi, una dei sedicesimi di finale e una dei quarti di finale.

Sede dei New England Revolution della MLS e dei New England Patriots della NFL, il Boston Stadium è stato sottoposto a un importante progetto di ristrutturazione in vista del Mondiale. Una volta completati i lavori, l’impianto vanta il più grande tabellone video da stadio ad alta definizione del Paese, con una superficie di 22.000 metri quadrati, oltre a 50.000 metri quadrati di spazi di ospitalità e una connessione completa tra tutti i livelli degli spalti.

Nel corso degli anni lo stadio ha ospitato numerosi eventi calcistici, tra cui la Coppa del Mondo femminile FIFA 2003, la Copa America Centenario, la Concacaf Gold Cup e l’International Champions Cup. La sede di Boston unirà così tradizione sportiva, rinnovamento infrastrutturale e passione per il calcio internazionale.

Dallas Stadium: la casa dei cowboy

Il Dallas Stadium, situato ad Arlington, Texas, ha una capacità di 94.000 spettatori. Inaugurato nel 2009, ospiterà cinque partite della fase a gironi, due dei sedicesimi di finale, una degli ottavi di finale e una semifinale della Coppa del Mondo FIFA 26.

Lo stadio di Dallas è un esempio di architettura sbalorditiva e offre agli spettatori un’esperienza unica per eventi sportivi e musicali. Dalla sua apertura è la casa dei Dallas Cowboys, cinque volte vincitori del Super Bowl, e ha ospitato negli anni anche la Concacaf Gold Cup e partite della nazionale messicana.

Tra gli eventi più importanti disputati al Dallas Stadium figurano il Super Bowl XLV, i College Football Playoff National Championship del 2015, il Draft NFL del 2018, le partite del campionato Big 12, il Cotton Bowl Classic, le Final Four maschili NCAA, il campionato AMA Supercross e diversi incontri del campionato mondiale di boxe. Con una semifinale in programma, Dallas sarà una delle città cruciali della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Houston Stadium: tetto retrattile e “Bull Pen”

Lo Houston Stadium, situato a Houston, Texas, avrà una capacità di 72.000 spettatori. Inaugurato nel 2002, ospiterà cinque partite della fase a gironi, una dei sedicesimi di finale e una degli ottavi di finale.

L’impianto ha già un curriculum calcistico importante. Ha ospitato l’MLS All-Star Game, partite delle nazionali di Stati Uniti e Messico e tre gare della Copa America Centenario nel 2016. Con il Mondiale del 2026, la sua storia internazionale si arricchirà ulteriormente.

Lo stadio ospita anche il celebre Houston Rodeo e si distingue per il tetto retrattile e per la sezione “Bull Pen”, nota come il settore più rumoroso del tifo casalingo degli Houston Texans della NFL. Houston porterà nel torneo una combinazione di tradizione sportiva americana, grande intrattenimento e passione calcistica.

Kansas City Stadium: lo stadio all’aperto più rumoroso del mondo

Il Kansas City Stadium, situato a Kansas City, Missouri, ha una capacità di 73.000 spettatori. Inaugurato nel 1972, ospiterà quattro partite della fase a gironi, una dei sedicesimi di finale e una dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.

L’impianto è certificato dal Guinness World Records come lo stadio sportivo all’aperto più rumoroso del mondo. Nel 2014, durante una partita tra Kansas City Chiefs e New England Patriots, raggiunse il livello record di 142,2 decibel.

Kansas City è conosciuta come la capitale americana del calcio. L’area ospita lo Sporting KC, due volte campione della MLS, e i KC Current, finalisti della National Women’s Soccer League nel 2022. Collocata tra Missouri e Kansas, la città offrirà al Mondiale un ambiente calcistico fortemente radicato e una delle atmosfere più intense del torneo.

Los Angeles Stadium: gioiello moderno in cui i Rams vinsero il Super Bowl in casa

Il Los Angeles Stadium, situato a Inglewood, California, ha una capacità di 70.000 spettatori. Inaugurato nel 2020, ospiterà cinque partite della fase a gironi, due dei sedicesimi di finale e una dei quarti di finale.

È la sede più recente tra quelle selezionate per la Coppa del Mondo FIFA 26. Si trova a circa 30 minuti di auto dal celebre Rose Bowl Stadium di Pasadena, impianto che ospitò la finale della Coppa del Mondo del 1994.

Lo stadio è la casa dei Los Angeles Rams e dei Los Angeles Chargers della NFL. Ha ospitato il Super Bowl LVI, vinto dai Rams contro i Cincinnati Bengals per 23-20 nel 2022, e numerosi concerti sotto il suo iconico tetto, con artisti come Taylor Swift, BTS ed Ed Sheeran. Los Angeles unirà così modernità, spettacolo e memoria calcistica mondiale.

Miami Stadium: i “Giardini” dello sport mondiale

Il Miami Stadium, situato a Miami Gardens, Florida, avrà una capacità di 65.000 spettatori. Inaugurato nel 1987, ospiterà quattro partite della fase a gironi, una dei sedicesimi di finale, una dei quarti di finale e la finale per il terzo posto della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Al Miami Garadens esiste una concentrazione di pluralità sportive di altissimo livello: la zona ospita, infatti, le partite dei Miami Dolphins, di NFL il Gran Premio di Miami di Formula 1, il torneo di tennis Miami Open, le partite di football universitario dell’Università di Miami, l’Orange Blossom Classic, l’Orange Bowl, il Jazz in the Gardens e altri concerti e festival importanti.

La struttura dimostra una notevole versatilità nell’accogliere eventi di natura diversa, offrendo un intrattenimento di livello mondiale. Nel contesto della FIFA World Cup 2026, Miami sarà una delle sedi più dinamiche, con un ruolo centrale anche nelle fasi finali grazie alla finale per il terzo posto.

New York New Jersey Stadium: il teatro della finale dei Mondiali 2026

Il New York / New Jersey Stadium, situato a East Rutherford, New Jersey, ha una capacità di 82.500 spettatori. Inaugurato nel 2010, ospiterà cinque partite della fase a gironi, una dei sedicesimi di finale, una dei quarti di finale e soprattutto la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Abituato a ospitare le superstar della NFL, nel 2026 lo stadio accoglierà il meglio del calcio mondiale. L’impianto è la casa dei New York Giants e dei New York Jets della NFL, oltre che dei New York Guardians della XFL.

Tra gli eventi calcistici più significativi ospitati in passato spicca la finale della Copa America Centenario 2016, quando il Cile sconfisse ai rigori l’Argentina di Lionel Messi. Lo stadio ha ospitato anche concerti di artisti di fama mondiale come Bruce Springsteen, Beyonce, Ed Sheeran e Taylor Swift. La scelta di New York / New Jersey per la finale conferisce a questa sede un valore simbolico straordinario all’interno del Mondiale.

Philadelphia Stadium: l’asse Ronaldinho-Kluivert nel giorno dell’inaugurazione

Il Philadelphia Stadium, situato a Philadelphia, Pennsylvania, ha una capacità di 69.000 spettatori. Inaugurato nell’agosto 2003, ospiterà cinque partite della fase a gironi e una degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 26.

Lo stadio fu inaugurato con un’amichevole di grande richiamo tra Manchester United e Barcellona. In quella partita Ronaldinho servì Patrick Kluivert per il primo gol nella storia dell’impianto, consegnando allo stadio un debutto calcistico di alto profilo.

Negli anni successivi il Philadelphia Stadium ha ospitato partite della nazionale statunitense, la finale della Gold Cup del 2015 e nuovi eventi con il Manchester United. È diventato inoltre la casa permanente dei Philadelphia Eagles della NFL e ha ospitato temporaneamente i Philadelphia Union della MLS durante la stagione 2010. Philadelphia entrerà nel Mondiale con una forte tradizione sportiva e un legame già consolidato con il calcio internazionale.

San Francisco Bay Area Stadium: da WrestleMania ai 49ers

Il San Francisco Bay Area Stadium, situato a Santa Clara, California, ha una capacità di 71.000 spettatori. Inaugurato nel 2014, ospiterà cinque partite della fase a gironi e una dei sedicesimi di finale.

Lo stadio è uno degli impianti più recenti scelti per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Dal 2014 è la casa dei San Francisco 49ers della NFL ed è stato selezionato per ospitare il 50° Super Bowl nel febbraio 2016, con Coldplay protagonisti dell’intervallo insieme a Beyonce e Bruno Mars.

L’impianto ha ospitato anche la prima partita della Copa America Centenario nel giugno 2016, quando la Colombia sconfisse gli Stati Uniti, oltre a WrestleMania e allo scontro NHL del 2015 tra LA Kings e San Jose Sharks. La San Francisco Bay Area porterà nel torneo un mix di sport, spettacolo e grande capacità organizzativa.

Seattle Stadium: il ferro di cavallo e il trionfo dei Sounders nella Concacaf Champions League

Il Seattle Stadium, situato a Seattle, Washington, ha una capacità di 69.000 spettatori. Inaugurato nel 2002, ospiterà quattro partite della fase a gironi, una dei sedicesimi di finale e una degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Lo stadio si distingue per una forma a ferro di cavallo e per l’estremità nord aperta, che offre una vista suggestiva sullo skyline di Seattle. È stato inserito per due volte nel Guinness World Records come stadio all’aperto più rumoroso, nel settembre e nel dicembre 2013.

La sua atmosfera lo ha reso una fortezza per i Seattle Sounders della MLS e per i Seattle Seahawks della NFL. Uno dei momenti più significativi è arrivato il 5 maggio 2022, quando i Sounders hanno battuto i Pumas per 3-0, vincendo 5-2 nel complesso e conquistando la Concacaf Champions League. Con quel successo, Seattle è diventata la prima squadra statunitense a vincere la competizione nel suo nuovo formato e a qualificarsi per la Coppa del Mondo FIFA per Club.