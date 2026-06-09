Mondiali 2026, i 12 gironi del torneo: favorite e outsider della Coppa del Mondo

Un’edizione già entrata nella storia prima ancora del fischio d’inizio. I Mondiali di calcio 2026 saranno i primi nella storia del calcio a disputarsi contemporaneamente in tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. La ventitreesima edizione del campionato mondiale di calcio porterà con sé un format mai visto, numeri da record e un’attesa senza precedenti: 48 squadre partecipanti, 16 stadi e 104 partite in calendario dall’11 giugno al 19 luglio 2026.

Sarà la seconda volta nella storia che il torneo verrà ospitato da più di un Paese, dopo l’edizione del 2002 in Corea del Sud e Giappone, ma la prima assoluta con tre nazioni coinvolte. Il Messico diventerà così la prima nazione a ospitare per tre volte la Coppa del Mondo. Gli Stati Uniti torneranno ad accogliere il torneo dopo l’edizione del 1994, mentre per il Canada sarà l’esordio assoluto come Paese organizzatore.

Le favorite dei Mondiali 2026

Spagna e Francia partono davanti a tutte. La ‘Roja’ ha dalla sua il gioco, ormai consolidato da anni, tanti giovani talenti già pronti con un golden boy generazionale come Lamine Yamal. I ‘Bleu’ hanno talmente tanto talento che le squadre dei ‘rimasti a casa’ potrebbero tranquillamente rientrare tra i favoriti. Dopo la delusione della passata edizione, i francesi vorranno rifarsi.

Subito dietro l’Inghilterra ‘eterna incompiuta’, il Brasile di Carlo Ancelotti che dovrà inserire un po’ di ‘italianità’ in mezzo a tanto talento verdeoro e l’Argentina campione in carica nell’ultimo tango di Messi.

Qualche underdog? Germania, Portogallo e Norvegia.

I gironi dei Mondiali 2026

Il Mondiale di calcio 2026 introdurrà inoltre un sistema completamente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Le 48 nazionali saranno divise in 12 gironi da 4 squadre ciascuno. Passeranno il turno le prime due di ogni girone più le 8 migliori terze classificate, per un totale di 32 squadre che accederanno ai sedicesimi di finale.

Con il nuovo formato, il numero totale di partite salirà da 64 a 104, mentre la durata complessiva del torneo passerà dai precedenti 32 giorni a 39 giorni. Vediamo, di seguito, i gironi dei Mondiali 2026.

Girone A

Il Messico apre il Mondiale in casa contro il Sudafrica all’Azteca: i padroni di casa dovrebbero essere favoriti. Girone equilibrato, non di altissimo livello, con Corea del Sud e Repubblica Ceca a completare

Messico

Sudafrica

Corea del Sud

Repubblica Ceca

Girone B

Sarebbe stato il girone dell’Italia, ma c’è la Bosnia. Il Canada padrone di casa e la solita Svizzera coriacea dovrebbero giocarsi il passaggio del turno insieme a Dzeko e compagni. Qatar squadra materasso.

Canada

Bosnia ed Erzegovina

Qatar

Svizzera

Girone C

Haiti torna al Mondiale per la prima volta dal 1974, la Scozia è alla sua prima partecipazione dopo decenni in cui ha visto la competizione dal divano. Brasile e Marocco super favorite.

Brasile

Marocco

Haiti

Scozia

Girone D

Gli USA, padroni di casa, sono gli osservati speciali del girone. Dovrebbero passare il turno insieme alla talentuosa Turchia di Montella.

Stati Uniti

Paraguay

Australia

Turchia

Girone E

Germania super favorita, Costa d’Avorio ed Ecuardor si giocano la seconda piazza. Per Curaçao una storica prima volta

Germania

Curaçao

Costa d’Avorio

Ecuador

Girone F

Olanda e Giappone hanno un mix di talento interessante, due underdog da tenere d’occhio. La Svezia non va sottovalutata, la ‘sfanga’ sempre: è riuscita a qualificarsi passando dai Playoff dopo aver snobbato il girone.

Paesi Bassi

Giappone

Svezia

Tunisia

Girone G

Girone da attenzionare per la presenza, tanto discussa, dell’Iran. Belgio davanti a tutti, per la seconda piazza sarà bagarre con l’Egitto di Salah che parte avanti. Nuova Zelanda alla terza partecipazione dopo Spagna 1982 e Sudafrica 2010.

Belgio

Egitto

Iran

Nuova Zelanda

Girone H

Spagna in ciabatte verso la fase eliminatoria, è una delle grandi favorite per il successo finale. Uruguay subito dietro. Capo Verde alla prima, storica partecipazione. Da capire quanto l’Arabia Saudita abbia beneficiato dei tanti stranieri nel proprio campionato.

Spagna

Capo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Girone I

Davvero un bel girone. La Francia ha talmente tanto talento da poter iscrivere 4 squadre diverse e portarle tutte e 4 in semifinale. Senegal e Norvegia due outsider intriganti che potrebbero giocare un brutto tiro ai ‘galletti’. Sorteggio sfortunato per l’Iraq.

Francia

Senegal

Iraq

Norvegia

Girone J

Argentina Campione in Carica e favorita. Algeria e Austria per il secondo posto. Giordania alla prima, storica, partecipazione.

Argentina

Algeria

Austria

Giordania

Girone K

Last dance per Cristiano Ronaldo? Il Portogallo parte favorito. Subito dietro la Colombia, staccato il Congo. Uzbekistan al debutto assoluto.

Portogallo

Repubblica Democratica del Congo

Uzbekistan

Colombia

Girone L

Inghilterra e Croazia si giocarono la semifinale 2018, si giocheranno anche il primo posto con Kane e compagni favoriti. Il Ghana proverà a inserirsi. Panama squadra materasso.