Mondiali 2026, il calendario completo: date, orari italiani e stadi di tutte le partite dai gironi alla finale

Ci siamo quasi. Giovedì 11 giugno prenderanno il via i Mondiali 2026 di calcio che si terranno tra Canada, Messico e USA. Finalissima prevista il 19 luglio. L’edizione di quest’anno sarà la seconda ‘multipaese’, dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Per la prima volta, invece, si passa da 32 a 48 squadre totali, con 104 partite complessive. Fra queste, non ci sarà l’Italia. Una ferita ancora aperta, dopo la sconfitta clamorosa contro la Bosnia ai calci di rigore. Di seguito la composizione dei gironi e le date di tutti i match, con gli orari italiani e gli stadi in cui verranno disputati.

Il calendario dei Mondiali 2026: date e orario di tutte le partite dai gironi alla finale

Di seguito il calendario completo dei Mondiali 2026 con tutte le date, gli orari italiani e gli stadi in cui verranno disputate le partite 104 partite, dalla fase a gironi fino alla finale.

Fase a gironi

La fase a gironi dei Mondiali 2026 inizia giovedì 11 giugno con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, alle 21:00 ora italiana (gruppo A), presso lo Stadio Azteca di Città del Messico, tanto caro all’Italia calcistica per la “Partita del Secolo”, il 4-3 con il quale gli azzurri sconfissero la Germania nella semifinale dei Mondiali il 17 giugno 1970. Di seguito il calendario della fase a gironi.

Venerdì 12 giugno (giornata inaugurale)

Corea del Sud-Repubblica Ceca (gruppo A, ore 04:00, Stadio Akron a Zapopan);

Canada-Bosnia ed Erzegovina (gruppo B, ore 21:00, BMO Field a Toronto).

Sabato 13 giugno

Stati Uniti-Paraguay (gruppo D, ore 03:00, SoFi Stadium a Inglewood);

Qatar-Svizzera (gruppo B, ore 21:00, Levi’s Stadium a Santa Clara).

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Domenica 14 giugno

Brasile-Marocco (gruppo C, ore 00:00, MetLife Stadium a East Rutherford);

Haiti-Scozia (gruppo C, ore 03:00, Gillette Stadium a Foxborough);

Australia-Turchia (gruppo D, ore 06:00, BC Place a Vancouver);

Germania-Curaçao (gruppo E, ore 19:00, NRG Stadium a Houston);

Paesi Bassi-Giappone (gruppo F, ore 22:00, AT&T Stadium, Arlington).

Lunedì 15 giugno

Costa d’Avorio-Ecuador (gruppo E, ore 01:00, Lincoln Financial Field a Filadelfia);

Svezia-Tunisia (gruppo F, ore 04:00, Estadio BBVA Bancomer di Monterrey a Guadalupa);

Spagna-Capo Verde (gruppo H, ore 18:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta);

Belgio-Egitto (gruppo G, ore 21:00, Lumen Field a Seattle).

Martedì 16 giugno

Arabia Saudita-Uruguay (gruppo H, ore 00:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens);

Iran-Nuova Zelanda (gruppo G, ore 03:00, SoFi Stadium a Inglewood);

Francia-Senegal (gruppo I, ore 21:00, MetLife Stadium a East Rutherford).

Mercoledì 17 giugno

Iraq-Norvegia (gruppo I, ore 00:00, Gillette Stadium a Foxborough);

Argentina-Algeria (gruppo J, ore 03:00, Arrowhead Stadium a Kansas City);

Austria-Giordania (gruppo J, ore 06:00, Levi’s Stadium a Santa Clara);

Portogallo-Repubblica Democratica del Congo (gruppo K, ore 19:00, NRG Stadium a Houston);

Inghilterra-Croazia (gruppo L, ore 22:00, AT&T Stadium, Arlington).

Giovedì 18 giugno

Ghana-Panama (gruppo L, ore 01:00, BMO Field a Toronto);

Uzbekistan-Colombia (gruppo K, ore 04:00, Stadio Azteca a Città del Messico);

Repubblica Ceca-Sudafrica (gruppo A, ore 18:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta);

Svizzera-Bosnia ed Erzegovina (gruppo B, ore 21:00, SoFi Stadium a Inglewood).

Venerdì 19 giugno

Canada-Qatar (gruppo B, ore 00:00, BC Place a Vancouver);

Messico-Corea del Sud (gruppo A, ore 03:00, Stadio Akron a Zapopan);

Stati Uniti-Australia (gruppo D, ore 21:00, Lumen Field a Seattle).

Sabato 20 giugno

Scozia-Marocco (gruppo C, ore 00:00, Gillette Stadium a Foxborough);

Brasile-Haiti (gruppo C, ore 02:30, Lincoln Financial Field a Filadelfia);

Turchia-Paraguay (gruppo D, ore 05:00, Levi’s Stadium a Santa Clara);

Paesi Bassi-Svezia (gruppo F, ore 19:00, NRG Stadium a Houston);

Germania-Costa d’Avorio (gruppo E, ore 22:00, BMO Field a Toronto).

Domenica 21 giugno

Ecuador-Curaçao (gruppo E, ore 02:00, Arrowhead Stadium a Kansas City);

Tunisia-Giappone (gruppo F, ore 06:00, Estadio BBVA Bancomer di Monterrey a Guadalupa);

Spagna-Arabia Saudita (gruppo H, ore 18:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta);

Belgio-Iran (gruppo G, ore 21:00, SoFi Stadium a Inglewood).

Lunedì 22 giugno

Uruguay-Capo Verde (gruppo H, ore 00:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens);

Nuova Zelanda-Egitto (gruppo G, ore 03:00, BC Place a Vancouver);

Argentina-Austria (gruppo J, ore 19:00, AT&T Stadium, Arlington);

Francia-Iraq (gruppo I, ore 23:00, Lincoln Financial Field a Filadelfia).

Martedì 23 giugno

Norvegia – Senegal (gruppo I, ore 02:00, MetLife Stadium a East Rutherford);

Giordania – Algeria (gruppo J, ore 05:00, Levi’s Stadium a Santa Clara);

Portogallo – Uzbekistan (gruppo K, ore 19:00, NRG Stadium a Houston);

Inghilterra – Ghana (gruppo L, ore 22:00, Gillette Stadium a Foxborough).

Mercoledì 24 giugno

Panama-Croazia (gruppo L, ore 01:00, BMO Field a Toronto);

Colombia-Repubblica Democratica del Congo (gruppo K, ore 04:00, Stadio Akron a Zapopan);

Svizzera-Canada (gruppo B, ore 21:00, BC Place a Vancouver);

Bosnia ed Erzegovina-Qatar (gruppo B, ore 21:00, Lumen Field a Seattle).

Giovedì 25 giugno

Marocco-Haiti (gruppo C, ore 00:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta);

Scozia-Brasile (gruppo C, ore 00:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens);

Sudafrica-Corea del Sud (gruppo A, ore 03:00, Estadio BBVA Bancomer di Monterrey a Guadalupa);

Repubblica Ceca-Messico (gruppo A, ore 03:00, Stadio Azteca a Città del Messico);

Curaçao-Costa d’Avorio (gruppo E, ore 22:00, Lincoln Financial Field a Filadelfia);

Ecuador-Germania (gruppo E, ore 22:00, MetLife Stadium a East Rutherford).

Venerdì 26 giugno

Tunisia-Paesi Bassi (gruppo F, ore 01:00, Arrowhead Stadium a Kansas City);

Giappone-Svezia (gruppo F, ore 01:00, AT&T Stadium, Arlington);

Turchia-Stati Uniti (gruppo D, ore 04:00, SoFi Stadium a Inglewood);

Paraguay-Australia (gruppo D, ore 04:00, Levi’s Stadium a Santa Clara);

Norvegia-Francia (gruppo I, ore 21:00, Gillette Stadium a Foxborough);

Senegal-Iraq (gruppo I, ore 21:00, BMO Field a Toronto).

Sabato 27 giugno

Capo Verde-Arabia Saudita (gruppo H, ore 02:00, NRG Stadium a Houston);

Uruguay-Spagna (gruppo H, ore 02:00, Stadio Akron a Zapopan);

Nuova Zelanda-Belgio (gruppo G, ore 05:00, BC Place a Vancouver);

Egitto-Iran (gruppo G, ore 05:00, Lumen Field a Seattle);

Panama-Inghilterra (gruppo L, ore 23:00, MetLife Stadium a East Rutherford);

Croazia-Ghana (gruppo L, ore 23:00, Lincoln Financial Field a Filadelfia).

Domenica 28 giugno

Colombia-Portogallo (gruppo K, ore 01:30, Hard Rock Stadium a Miami Gardens);

Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan (gruppo K, ore 01:30, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta);

Algeria-Austria (gruppo J, ore 04:00, Arrowhead Stadium a Kansas City);

Giordania-Argentina (gruppo J, ore 04:00, AT&T Stadium, Arlington).

Fase a eliminazione diretta

La fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 inizierà nella serata italiana di domenica 28 giugno, data della prima gara dei sedicesimi di finale che vedrà impegnata la vincente del Girone A contro la seconda del Girone B (ore 21:00, SoFi Stadium a Inglewood). Di seguito tutte le partite, con gli orari italiani, fino alla finale.

Lunedì 29 giugno

Sedicesimi di finale 1ª A vs 2ª B (ore 21:00, SoFi Stadium a Inglewood);

Sedicesimi di finale, 1ª C vs 2ª F (ore 19:00, NRG Stadium a Houston);

Sedicesimi di finale, 1ª E vs 3ª A/B/C/D/F (ore 22:30, Gillette Stadium a Foxborough).

Martedì 30 giugno

Sedicesimi di finale, 1ª F vs 2ª C (ore 03:00, Estadio BBVA Bancomer di Monterrey a Guadalupa)

Sedicesimi di finale, 2ª E vs 2ª I (ore 19:00, AT&T Stadium, Arlington)

Sedicesimi di finale, 1ª I vs 3ª C/D/F/G/H (ore 23:00, MetLife Stadium a East Rutherford)

Mercoledì 1 luglio

Sedicesimi di finale, 1ª A vs 3ª C/E/F/H/I (ore 03:00, Stadio Azteca a Città del Messico)

Sedicesimi di finale, 1ª L vs 3ª E/H/I/J/K (ore 18:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta)

Sedicesimi di finale, 1ª G vs 3ª A/E/H/I/J (ore 22:00, Lumen Field a Seattle)

Giovedì 2 luglio

Sedicesimi di finale, 1ª D vs 3ª B/E/F/I/J (ore 02:00, Levi’s Stadium a Santa Clara)

Sedicesimi di finale, 1ª H vs 2ª J (ore 21:00, SoFi Stadium a Inglewood)

Venerdì 3 luglio

Sedicesimi di finale, 2ª K vs 2ª L (ore 01:00, BMO Field a Toronto)

Sedicesimi di finale, 1ª B vs 3ª E/F/G/I/J (ore 05:00, BC Place a Vancouver)

Sedicesimi di finale, 2ª D vs Gª L (ore 20:00, AT&T Stadium, Arlington)

Fine dei sedicesimi e inizio ottavi di finale

Sabato 4 luglio

Sedicesimi di finale, 1ª J vs 2ª H (ore 00:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens)

Sedicesimi di finale, 1ª K vs 3ª D/E/I/J/L (ore 03:30, Arrowhead Stadium a Kansas City)

Ottavi di finale (ore 19:00, NRG Stadium a Houston)

Ottavi di finale (ore 23:00, Lincoln Financial Field a Filadelfia)

Domenica 5 luglio

Ottavi di finale (ore 22:00, MetLife Stadium a East Rutherford)

Lunedì 6 luglio

Ottavi di finale (ore 02:00, Stadio Azteca a Città del Messico)

Ottavi di finale (ore 21:00, AT&T Stadium, Arlington)

Martedì 7 luglio

Ottavi di finale (ore 02:00, Lumen Field a Seattle)

Ottavi di finale (ore 18:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta)

Ottavi di finale (ore 22:00, BC Place a Vancouver)

Quarti di finale

Giovedì 9 luglio (ore 22:00, Gillette Stadium a Foxborough)

Venerdì 10 luglio (ore 21:00, SoFi Stadium a Inglewood)

Sabato 11 luglio (ore 23:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens)

Domenica 12 luglio (ore 03:00, Arrowhead Stadium a Kansas City)

Semifinali

Martedì 14 luglio (ore 21:00, AT&T Stadium, Arlington)

Mercoledì 15 luglio (ore 21:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta)

Finale per il terzo posto

Sabato 18 luglio (ore 23:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens)

Finale