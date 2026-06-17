Elezioni comunali Messina: nessun colpo di scena dal controllo delle preferenze, sabato la proclamazione degli eletti?

Sta per concludersi il lavoro del seggio centrale a Palazzo Zanca, dove le verifiche sulle preferenze stanno definendo il quadro della nuova composizione del Consiglio comunale di Messina. La situazione appare ormai delineata e gli ultimi passaggi amministrativi dovrebbero portare, nel giro di pochi giorni, alla proclamazione ufficiale degli eletti. Nel quadro delle preferenze, uno dei dati politici più significativi riguarda il Partito Democratico. Secondo la situazione emersa dal lavoro del seggio centrale, Antonella Russo entrerà in Consiglio comunale a discapito di Felice Calabrò. Un altro elemento centrale arriva dalle liste di Fratelli d’Italia, dove Dario Carbone sopravanza Debora Buda.

Cerimonia degli eletti attesa tra sabato e lunedì

Dopo la conclusione dei lavori del seggio centrale, il passaggio successivo sarà la cerimonia degli eletti. Secondo quanto emerge, la proclamazione dovrebbe svolgersi sabato o, al massimo, lunedì. La cerimonia rappresenterà il momento formale che consentirà di chiudere la fase post-elettorale e aprire ufficialmente il nuovo percorso amministrativo. Solo dopo questo adempimento sarà possibile procedere con la convocazione del Consiglio comunale e dare avvio alla nuova legislatura.