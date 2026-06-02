Degrado via San Paolo, la controreplica: “così è come viene gestita la colonia di gatti”

Negli ultimi giorni, su StrettoWeb, abbiamo attenzionato la situazione di degrado presente in via San Paolo a Reggio Calabria, dando voce alla segnalazione di un lettore che lamentava l’accumulo di spazzatura, materiali di risulta di una ditta che si stava occupando di lavori edilizi poco distanti e anche della presenza di gatti randagi accuditi da una residente. Sulla questione felina, è intervenuta Amelia Aguglia, presidente dell’associazione “Dagli stalli alle stelle”, sottolineando come la situazione di degrado non debba essere imputata ai gatti e alla signora che li accudisce.

L’autore della segnalazione originale, ha scritto nuovamente alla nostra redazione in risposta a quanto affermato dalla presidente Aguglia, allegando una nuova foto del degrado presente in zona e una sua riflessione che pubblichiamo integralmente: “letta la replica alla mia segnalazione da parte di Amelia Aguglia, invio un dettaglio di come viene gestita la “colonia regolarmente censita”. La foto è stata scattata ieri 01/06/2026 alle 20.37. Credo che le immagini siano più esplicative di ogni eventuale commento o replica da parte mia. Suggerirei di guardare l’immagine leggendo la descrizione fatta da Amelia Aguglia, lasciando al lettore la libertà di farsi un’idea se la descrizione fatta corrisponda al reale stato dei luoghi e al corretto modo di mantenimento di un’area pubblica, e se chi fa stare degli animali in queste condizioni sia realmente loro amante. Vi ringrazio per il tempo dedicatomi e lo spazio già concesso“.